讓市民提燈慶元宵 中市議員自掏腰包發送

台中市政府今年因為總預算案未過而無法製作小提燈發送，為了不讓市民失望，台中市議員邱素貞服務處將提供3000個小提燈發送。中央社記者郝雪卿攝 107年2月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市政府今年因為總預算案未過而無法製作小提燈發送，為了不讓市民失望，台中市議員邱素貞、張耀中都自掏腰包提供小提燈，萬和宮也會在元宵節晚上發放小提燈。



元宵節即將到來，往年中市府都會製作生肖小提燈免費發送，今年因總預算案還未審查通過，以致罕見不製作小提燈發送，讓不少民眾失望，還好有多名市議員及廟宇今年會提供小提燈供民眾索取，例如萬和宮將於元宵節（3月2日）晚上6時起發放小提燈。



邱素貞表示，元宵節提燈籠是許多民眾共同的期待，由於今年市府小提燈預算500萬元仍未經市議會審查通過，無法製作小提燈發送，民眾大失所望，服務處不斷接到許多里民索取小提燈的電話。



邱素貞指出，南區國光里長陳仁榮每年都在元宵節當天舉辦提燈籠遊街活動，今年為慶祝連續舉辦第20年，加碼購買3000個，除在南區正義街服務處提供索取外，也會沿途分送給參加遊行的民眾，一起分享年節歡樂氣氛。



市議員張耀中今年自備招財福犬小提燈2500對供市民索取，他表示，這對招財福犬一白一粉，可提著玩也可站立在桌面上，不管是元宵過節應景，或當居家擺飾都很討喜。



張耀中指出，相較市府往年約做數十萬個小提燈相比，他提供的2500對提燈實在沒辦法滿足所有想領提燈的市民，提燈數量有限，民眾可在上班日前往服務處登記領取，一人限領一對招財福犬，服務處在台中市南屯區大墩七街111號。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070221