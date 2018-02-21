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關鍵字： 台股開工地震路況
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買停車月票免出門 中市設線上購票系統

發稿時間：2018/02/21 16:51

最新更新：2018/02/21 17:05

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不用出門就可以購買停車月票，台中市交通局將從3月1日起推出「停車月票線上購買系統」，民眾只要透過網頁進入系統，就能完成手續。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日不用出門就可以購買停車月票，台中市交通局將從3月1日起推出「停車月票線上購買系統」，民眾只要透過網頁進入系統，就能完成手續。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）不用出門就可購買停車月票，台中市交通局將從3月1日起推出停車月票線上購買系統，讓民眾不受限市府辦公時間，只要透過購票系統，就能購買，交通局免費寄送。

交通局長王義川表示，台中市停車收費管理推出的優惠停車月票，深受民眾喜愛，因此交通局啟動程式開發，停車月票線上購買系統已於106年10月26日起先行開放部分功能供民眾使用。

經系統測試與民眾意見回饋，王義川表示，交通局針對部分系統上使用者介面進行微調後，預計今年3月1日起，民眾可在交通局停管處網頁上直接購買各式汽機車月票，並由交通局免費郵寄到家，相當便利。

至於付款方式，王義川指出，民眾於線上購買台中市各式停車月票後，可以選擇透過信用卡線上刷卡或經由第三方支付方式取得代碼後，再到超商多媒體機列印並繳費。

民眾購買月票後，交通局將用雙掛號將月票郵寄給民眾，郵寄費由交通局自行吸收，金流處理的工本費由購買者負擔，王義川說，以信用卡付費的工本費為購買金額的1.8%，以超商代碼繳費的工本費則為每筆為26元。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070221

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