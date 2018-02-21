南寮浮覆地變身運動公園 新竹將有足球場

新竹市長林智堅（右）21日受訪表示，新竹市足球運動漸興盛，但長期缺乏標準足球場地，市府啟動南寮浮覆地親子公園新建工程，將設置標準足球場，預計107年8月完工。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市長期缺乏標準足球場，許多喜愛足球的民眾與學子沒有好的踢球環境，新竹市政府啟動南寮浮覆地親子公園新建工程，將設置標準足球場，預計今年8月完工。



新竹市長林智堅今天受訪表示，新竹市足球運動興盛，許多國中小逐步推動足球運動發展，更有市民組成足球俱樂部，但竹市長期缺乏標準足球場地，只能在學校操場、頭前溪河岸練習。



林智堅表示，市府啟動浮覆地親子公園新建工程，將在南寮浮覆地新建標準規格足球場，可視比賽人數調整場地，提供足球迷優質運動空間，熱愛足球的市民將不必再遍尋不著合適場地。



林智堅指出，南寮浮覆地位於南寮漁港附近，基地面積約6萬8000平方公尺，由於長期閒置，雜草叢生、蚊蟲孳生，為改善欠缺管理情形，市府向交通部觀光局及體育署爭取經費，將浮覆地改造為親子運動公園。



新竹市府教育處長李芳齡受訪指出，為推廣全民運動，市府規劃於南寮浮覆地親子公園設置、槌球場、籃球場及自行車道等設施，還有新竹市首座符合標準的足球場地，可提供比賽、練習使用，預計今年8月完工。



南寮里居民張先生受訪分享，過去南寮漁港旁的空地被雜草覆蓋，沒人想接近，大家都很期待運動公園完工，未來可帶著孩子盡情跑跳。喜歡踢足球的北門國小吳姓同學則說，每次足球比賽都要找較大的草地，有了足球場，就不用擔心場地問題了。(編輯:孫承武)1070221