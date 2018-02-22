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台灣金融研訓院 中部服務中心啟用

發稿時間：2018/02/22 15:25

最新更新：2018/02/22 15:25

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台灣金融研訓院中部服務中心今天舉行新址啟用儀式，台中市長林佳龍致詞指出，台灣金融研訓院成立中部服務中心以來已培訓逾7萬人次金融人員，是國家級的智庫。

為協助中部地區金融機構培育人才，台灣金融研訓院參與台中科技大學「建置金融實務培育基地」計畫，將中部服務中心搬遷至台中科大，林佳龍今天出席見證新址啟用。

林佳龍表示，台灣金融研訓院於民國96年在東海大學管理學院成立中部服務中心，近10年來已培訓逾7萬人次金融從業人員，是國家級的智庫。新址今天啟用，將擴大台中金融人才的培育，加上商發院、工研院、AI學院都在台中設立，不僅匯集人流，還有製造業物流，以及金融服務業的金流，可謂「萬流歸中」，大大提升台中產業競爭力。

林佳龍指出，金融科技相關人才的培訓是當前最具挑戰性的，而fintech（金融科技）的運用是無所不在，顛覆傳統對三級產業分類的看法，因此透過金融研訓院的擴大進駐，將是台中工商發展的好機會，此外，台中各項交通建設也逐步推動中，未來將成為中台灣的交通樞紐，不僅有良好的車流，更進一步帶動人流、金流、物流發展。

金融研訓院董事長洪茂蔚表示，金融政策研究作為國家智庫，目標研究金融政策，以及提供培訓課程，訓練金融人才，藉由中部服務中心新址啟用，希望擴大培育人才，增加台中產業發展的競爭力，更將配合政策助台中發展升級為「智慧機械之都」。（編輯：黃于）1070222

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