春節試手氣玩鏈豆仔 斗六警破槍毒逮賭客

雲林斗六警方22日偵破一處職業賭場，查獲王姓莊家等49人，賭客把玩俗稱「鏈豆仔」的賭具，現場查扣新台幣上百萬元賭資、改造槍枝及毒品，警方正擴大追查來源。中央社記者葉子綱攝 107年2月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）農曆春節試手氣，把玩俗稱「鏈豆仔」的賭具，斗六警方今天偵破職業賭場，查獲王姓莊家等49人，查扣新台幣上百萬元賭資、改造槍枝及毒品等，全案依法移送偵辦。



雲林縣警察局斗六分局發布新聞，今天凌晨2時，在斗六一處鐵皮屋，查獲王姓莊家主持的職業賭場，賭客把玩俗稱「鏈豆仔」的賭具，現場查扣鉅額賭資，並查獲改造槍枝及毒品，警方正擴大追查來源。



斗六警分局副局長李仁指出，雲林縣警察局接獲情資，指稱在斗六市區一處鐵皮屋有大型職業賭場，於是調集斗六、斗南、西螺、虎尾等分局及保安隊警力，分組埋伏、蒐證後伺機而動。



警方在今天凌晨以優勢警力迅速突入現場，控制現場把風人員，在鐵皮屋內查獲王姓主持人及賭客共49人，查扣賭具「鏈豆仔」、無線電、點鈔機與賭資新台幣114萬8600元。



李仁表示，警方並在現場查獲K他命毒品39.318公克、改造手槍1支、改造子彈10顆，全案以違反賭博、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。（編輯：梁君棣）1070222