/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工蘇花改
>rss

台灣燈會空拍湊熱鬧 取締未申請24件

發稿時間：2018/02/22 15:42

最新更新：2018/02/22 16:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台灣燈會嘉義燈區16日點燈，許多空拍機玩家前往拍攝，但空拍應先申請，截至21日，警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件。圖為燈區湧入民眾賞燈一景。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月22日2018台灣燈會嘉義燈區16日點燈，許多空拍機玩家前往拍攝，但空拍應先申請，截至21日，警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件。圖為燈區湧入民眾賞燈一景。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月22日

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）2018台灣燈會嘉義燈區於16日點燈，連日來吸引眾多民眾賞燈，有許多空拍機玩家前來拍攝，但空拍需經申請，截至昨天，警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件。

2018台灣燈會分為7大主題、18個燈區，除了交通部觀光局的主燈於3月2日點燈外，其餘17個燈區都於16日晚上點亮，連日來吸引民眾前往賞燈。

嘉義縣警察局保防科長周漳明今天受訪指出，近年來空拍潮興起，燈會期間，吸引許多空拍機玩家前來拍攝，為使龐大觀光人潮安心賞遊，特別訂定嘉義縣2018年台灣燈會使用遙控無人機注意事項。

周漳明指出，民眾在燈會區使用遙控無人機，應於使用前7日準備申請書及相關責任保險投保證明文件，以郵寄或傳真方式，向嘉義縣農業處農村發展科申請，3月2日截止受理。

周漳明說，截至昨天，嘉義縣政府會同警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件，均以勸導處理。民眾申請通過後，使用時間為每日上午9時至下午5時，飛行高度不得高於120公尺，禁止飛航區為「主燈區」及位於故宮南院的「北燈區」。

2018台灣燈會於16日起至3月11日止，民眾多利用大眾運輸接駁系統前往，可避免塞車，所需資訊請上2018台灣燈會官網，或下載「i憩頭」APP。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP