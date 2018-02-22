台灣燈會空拍湊熱鬧 取締未申請24件

2018台灣燈會嘉義燈區16日點燈，許多空拍機玩家前往拍攝，但空拍應先申請，截至21日，警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件。圖為燈區湧入民眾賞燈一景。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107年2月22日

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）2018台灣燈會嘉義燈區於16日點燈，連日來吸引眾多民眾賞燈，有許多空拍機玩家前來拍攝，但空拍需經申請，截至昨天，警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件。



2018台灣燈會分為7大主題、18個燈區，除了交通部觀光局的主燈於3月2日點燈外，其餘17個燈區都於16日晚上點亮，連日來吸引民眾前往賞燈。



嘉義縣警察局保防科長周漳明今天受訪指出，近年來空拍潮興起，燈會期間，吸引許多空拍機玩家前來拍攝，為使龐大觀光人潮安心賞遊，特別訂定嘉義縣2018年台灣燈會使用遙控無人機注意事項。



周漳明指出，民眾在燈會區使用遙控無人機，應於使用前7日準備申請書及相關責任保險投保證明文件，以郵寄或傳真方式，向嘉義縣農業處農村發展科申請，3月2日截止受理。



周漳明說，截至昨天，嘉義縣政府會同警方已取締未依規定申請遙控無人機計24件，均以勸導處理。民眾申請通過後，使用時間為每日上午9時至下午5時，飛行高度不得高於120公尺，禁止飛航區為「主燈區」及位於故宮南院的「北燈區」。



2018台灣燈會於16日起至3月11日止，民眾多利用大眾運輸接駁系統前往，可避免塞車，所需資訊請上2018台灣燈會官網，或下載「i憩頭」APP。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070222