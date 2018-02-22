野柳神明淨港 侯友宜徵百名勇士元宵跳水

新北市政府22日舉行野柳神明淨港文化祭記者會，副市長侯友宜（右3）徵求百名勇士在3月2日一起抬神轎衝入海中淨港，除體驗這特殊宗教慶典，也祈求來年漁獲豐收。中央社記者王鴻國攝 107年2月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府今天舉行野柳神明淨港文化祭記者會，副市長侯友宜徵求百名勇士在3月2日抬神轎衝入海中淨港，同時也邀民政局長江俊霆一起跳水。



野柳「神明淨港過火繞境」將於3月2日的農曆正月十五日舉行，淨港儀式主要包括淨海巡洋，神明淨港及神明過火，重要儀式是由年輕力壯的男信徒肩扛保安宮開漳聖王神轎俯衝躍入野柳港中「淨港」。



侯友宜表示，為祈求國泰民安、風調雨順，展現「水裡來、火裡去」的傳統民俗活動，將徵求百名勇士一起跳水，以祈求來年的漁獲豐收。



他當場邀江俊霆一起參與跳水淨港，江俊霆當場應允和侯友宜一起跳。同時，為推廣當地小卷等水產，自稱是在菜市場長大的侯友宜還考起農業局長李玟是否能分辨軟絲、花枝、小卷、透抽等水產，結果一一過關。



侯友宜表示，萬里除了萬里蟹，目前盛產小卷，今年歡迎大家一起帶家中毛寶貝體驗宗教慶典外，也能品嚐在地美味小卷美食。



民政局表示，即日起開放民眾報名參與淨港跳水活動，參加者將可獲得勇士證及運動毛巾等勇士好康禮，相關訊息可上民政局官網查詢。（編輯：方沛清）1070222