盧秀燕建議市政 林佳龍：納入參考

國民黨台中市長選舉提名人盧秀燕在黨內初選勝出後，22日在台中市服務處召開記者會，感謝鄉親在初選過程中對她的支持。中央社記者郝雪卿攝 107年2月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市長選舉國民黨提名人盧秀燕今天在記者會中建議現任市長林佳龍尊重民意，好好施政，林佳龍回應「樓仔厝蓋一半，師傅不能換」，強調台中的建設已上軌道，會納入市政參考。



國民黨籍立委盧秀燕在台中市長選舉黨內初選險勝對手立委江啟臣，獲國民黨提名參選台中市長，今天她在服務處召開記者會感謝鄉親的支持，也有信心勝選。



盧秀燕指出，新春期間，她積極拜會台中市黨內先進前輩，大家都很關心她的選情，她更要感謝前台中市長胡志強以黨內先進的身分特地去江啟臣家拜年走春，而江啟臣仍是她心中最佳的競選總幹事人選。



對於市府總預算案還未獲議會審查通過，影響到元宵節小提燈的製作，盧秀燕表示，小提燈往年都有發過，不是新計畫，不會因預算不過而受影響，否則林佳龍的薪水、人事費用、座車及過年前出訪以色列的預算都可繼續執行，為何小朋友的提燈不能發。



盧秀燕認為，林佳龍在民進黨內是有前途的政治人物，建議在剩下的市長任期中，應以其他民進黨縣市首長「府會和諧」為典範，展現對民意的尊重，不宜在執政的這幾年留下不好的印象，應尊重議會的監督，尊重民意，好好施政。



林佳龍回應表示，台中市各項建設蓬勃發展，也是公認最宜居城市，並榮升全台第二大城。「樓仔厝蓋一半，師傅不能換」，台中的建設已上軌道，期待民主競爭成為正面力量，期許接下來的選舉是君子之爭，對台中提出好的願景，讓台中更美好。



至於競爭者的意見，他會納入市政參考，讓好又更好，對國民黨參選者他也予以祝福。



對於市府今年不發元宵節小提燈，台中市政府新聞局長卓冠廷指出，市府原已在去年底完成小提燈招標，卻因議會遲未完成總預算審查，部分國民黨議員更在協商時要刪除相關預算，導致得標廠商被迫放棄。



至於林佳龍依預算法規定受邀出席以色列「全球市長會議」，卓冠廷說，這是完全不同的事，不解盧秀燕何以將兩者混為一談，盼參選者勿以抹黑手法操弄選舉，應回歸市政建設的討論。（編輯：唐聲揚）1070222