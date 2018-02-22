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培育職能人才 勞署中彰投分署推6亮點

發稿時間：2018/02/22 17:45

最新更新：2018/02/22 17:51

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勞動部勞動發展署中彰投分署22日在新春記者會中發布6大亮點措施，以「個人職涯x企業職能」為主軸，盼能協助企業網羅產業升級關鍵人才。中央社記者郝雪卿攝　107年2月22日勞動部勞動發展署中彰投分署22日在新春記者會中發布6大亮點措施，以「個人職涯x企業職能」為主軸，盼能協助企業網羅產業升級關鍵人才。中央社記者郝雪卿攝　107年2月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）新春年後是求職及轉職旺季，勞動部勞動發展署中彰投分署今天發布6大亮點措施，以「個人職涯x企業職能」為主軸，盼能協助企業獲得產業升級關鍵人才。

勞動部中彰投分署分署長陳瑞嘉表示，今年勞動部中彰投分署6大亮點與輔導就業主軸，除了輔導毒癮者有一技之長重返社會、青年就業職業訓練、技能檢定、生涯輔導之外，分署將把釐清自己職涯方向的工作，向下扎根。

陳瑞嘉指出，希望透過「哈利找伯樂」職涯探索工具書的設計，協助學生提前在校園找到自己有興趣、適合自己的職涯方向，不僅求學階段可根據自己的職涯方向選填適當的科系就讀，未來也可朝著這個方向找到理想的工作，減少畢業後再探索方向的時間，即早順利就業。

陳瑞嘉表示，6大亮點目標分別為「成立職能導向訓練推動群聚」、「推動五加二產業訓練 培育關鍵人才」、「打造全國技競品牌 掀起青年參賽浪潮」、「中分署註冊品牌哈利找伯樂培訓職涯諮詢達人有口碑」、「助力年輕人編職涯藍圖」、「職涯不毒行中分署伴您向就業say yes」等。

陳瑞嘉表示，勞動部中彰投分署自行開發的「哈利找伯樂」工具書，去年已向經濟部申請專利，並正式投入各縣市職訓中心使用，今年將把哈利找伯樂理念向下扎根，進入高中職、大專院校等校園，讓這些未來將投入就業市場的潛在服務對象，透過工具書，提前找到自己的職涯方向，從校園畢業後順利找到理想的工作。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070222

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