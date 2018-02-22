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魯冰花海現桃園 客家局打造小說文本意象

發稿時間：2018/02/22 18:25

最新更新：2018/02/22 19:17

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「2018戀戀魯冰花」活動將於3月3日在桃園市龍潭登場，市府客家事務局22日邀請地方民眾一起打造地景藝術。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月22日「2018戀戀魯冰花」活動將於3月3日在桃園市龍潭登場，市府客家事務局22日邀請地方民眾一起打造地景藝術。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）「2018戀戀魯冰花」活動，3月3日將在桃園市龍潭登場，客家事務局今天也在小說發源地的三水社區，邀請地方居民與學童合力打造地景藝術，匯聚地方創作能量，呈現小說文本之美。

桃園市政府客家事務局長蔣絜安受訪表示，鍾肇政被稱為「台灣文學之母」，曾居住在龍潭三洽水一帶的他，更在小說「魯冰花」中寫下當地的人文風景意象。配合即將展開的「2018戀戀魯冰花」活動，客家局也在今天以參與式藝術概念，帶領地方民眾一起打造「最美三溪水」的地景藝術。

蔣絜安表示，三和國小師生以鐵線製成太陽形狀的畫布支架，再向外延伸出三條長達40公尺的巨幅畫布，並邀請藝術家陳杏芬與現居龍潭的俄羅斯藝術家林仁亞，及三水社區居民以「最美三溪水」及「野獸派馬蒂斯風格色彩」為核心創作。繪製出色彩繽紛的魯冰花、三水農村風貌及鍾肇政文本意象。

蔣絜安指出，大型地景藝術創作完成後，將由居民協力搭起竹架，在三水展區廣達4公頃的魯冰花田中呈現。除了重現小說「魯冰花」中主角古阿明自由揮灑的創作風格，也與三水展區的魯冰花海共構客家、文學、藝術及農村美好景緻，傳承客家文化內涵。（編輯：卞金峰）1070222

「2018戀戀魯冰花」活動將展開，桃園市政府客家事務局22日在三水社區，邀請地方民眾與學童合力打造地景藝術，呈現小說文本之美。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月22日「2018戀戀魯冰花」活動將展開，桃園市政府客家事務局22日在三水社區，邀請地方民眾與學童合力打造地景藝術，呈現小說文本之美。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月22日
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