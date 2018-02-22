新北推自己公車自己創 首兩條26日上路

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市跳蛙公車APP「自己的公車自己創」活動自1月31日上線，共有民眾自創2000多條路線、24條達門檻，其中「板橋站前路－永和永元路」及「淡水新市鎮－板橋」將於26日上路。



交通局表示，自創路線只要民眾下載跳蛙公車APP並登錄帳號投票，人數逾20人就達門檻，交通局就會徵求公車業者評估並規劃路線，目前已有24條自創路線達門檻，其中，「板橋站前路－永和永元路」及2月2日「淡水新市鎮－板橋」已有115人及70人有意搭乘，三重及淡水客運將在26日闢駛。



交通局表示，民眾提出「板橋站前路－永和永元路」下班返家路線案，經三重客運評估並規劃新闢「捷運亞東醫院站—永元路」跳蛙公車，預定下午6時10分從板橋站前路出發，約於下午6時50分可抵達永和。



另線是民眾因上班需求自創，淡水客運規劃平日上午7時10分自淡水新市鎮發車，經淡水區新市二路、中山北路1段沿線捷運紅樹林站、竹圍站等站位上車，預計上午8時30分前達捷運新埔站及板橋公車站。



交通局局長王聲威說，至於另22條自創路線已徵求公車業者規劃路線，其中跨台北市境有15條路線，也函請北市提供意見，共同合作儘早提供公車服務，提升兩市大眾輸運的使用。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070222