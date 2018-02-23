新北替代役男投入公益 全年捐血50萬cc

新北市府推動替代役男多元公益服務，除關懷獨居長者、照顧課後學童、捐血50萬cc、宣導反毒，也將在平溪孝子山步道及菁桐捨石山步道進行淨山。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年2月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府推動替代役男多元公益服務，關懷獨居長者、照顧課後學童、捐血50萬cc、宣導反毒。元宵節過後，將在天燈的故鄉平溪孝子山步道及菁桐捨石山步道，舉辦淨山。



新北市府民政局兵役勤管科長賴小萍今天受訪表示，規劃3月10日舉辦「新北市熱血替代役淨山」活動，號召新北市百名替代役投入公益。今天活動訊息在Line群組轉傳，已有許多熱血替代役揪團報名服務與奉獻。



賴小萍說，活動以平溪孝子山步道及菁桐捨石山步道為兩大主要動線，將帶領替代役青年們實際走入山林，並邀請在地專業解說員介紹環境及講解，讓役男響應環保及公益回饋社會。



賴小萍表示，替代役男除淨山淨灘，其他包括關懷兒童、老人共餐表演等公益活動，已辦理2000場，參與役男逾9500人次，全年捐血總量達50萬cc。



完成報名平溪淨山活動的教育役役男張鈞凱表示，於林口興福國小服役2個月，平日負責學生上下學導護及支援校內活動，課間也常陪伴學生打球、練習烏克麗麗、協助解答課業問題。



他說，服役後心態上最大的轉變在於比以往更樂於服務人群，這次主動報名淨山活動，希望多關心環境。



另一名備役青年王立穎表示，「一日替代役，終身替代役」，利用工作之餘淨山做公益，不但增進學長學弟感情，登山健行也能夠鍛鍊心肺功能。（編輯：李錫璋）1070223