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馬英九春遊靈鷲山 體驗法華洞苦修精神

發稿時間：2018/02/24 12:42

最新更新：2018/02/24 13:32

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前總統馬英九（左）23日傍晚到新北市貢寮靈鷲山走春，並進入開山住持心道法師（右）35年前斷食閉關的法華洞，體驗苦修證道的精神。（靈鷲山佛教團提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月24日前總統馬英九（左）23日傍晚到新北市貢寮靈鷲山走春，並進入開山住持心道法師（右）35年前斷食閉關的法華洞，體驗苦修證道的精神。（靈鷲山佛教團提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月24日

（中央社記者黃旭昇新北24日電）前總統馬英九23日傍晚到新北市貢寮靈鷲山走春，點燈供花祈願世界和平。開山住持心道法師邀馬英九到緬甸北部臘戌的「生命和平大學」基地看看，共同為愛與和平腦力激盪。

靈鷲山佛教團昨天深夜發布新聞表示，馬英九在心道法師導覽下，參觀靈鷲山無生道場入口天眼門，品味各宗教的古老圖騰雕刻藝術；以及欣賞黑面多羅觀音、圓通寶殿、羅漢步道的初春美景。

在山林悠閒氣氛中，馬英九還進入心道法師35年前斷食閉關的法華洞，體驗苦修證道的精神，並讚嘆渾然天成的自然美景。

祖師殿旁的岩壁洞穴是又濕又冷的法華洞，空間不到一坪大，當年心道法師嚴酷斷食長達2年，在艱困的環境中闢出靈鷲山洞天福地。馬英九與心道，一左一右坐在法華洞內體驗。

馬英九走進開山聖殿點燈供花，禮拜諸佛，祈願和平。馬英九還主動提及心道法師曾到梵蒂岡會晤現任教宗方濟各，對心道法師推動愛地球全球運動、國際弘法、舉辦跨宗教對談、從事醫療、慈善、教育印象深刻。

佛教團表示，馬英九與靈鷲山的結緣追溯自擔任台北市長任內，參加「為籌建世界宗教博物館而跑」活動；總統任內與夫人周美青參觀心道法師創辦的世界宗教博物館。昨天適逢靈鷲山職工新春團拜，馬英九傍晚親切與眾人握手致意，開心合影。（編輯：李錫璋）1070224

前總統馬英九（左）23日傍晚到新北市貢寮靈鷲山走春，開山住持心道法師（右）接待馬英九到訪。（靈鷲山佛教教團提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月24日前總統馬英九（左）23日傍晚到新北市貢寮靈鷲山走春，開山住持心道法師（右）接待馬英九到訪。（靈鷲山佛教教團提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月24日
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