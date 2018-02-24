台南轉運站動土 108年3月完工

台南轉運站24日動土，108年3月完工後，將有效梳理台南火車站周遭交通秩序。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）轉運站開發是台南市公共運輸政策之一，被視為全市17座轉運站中最具指標意義的台南轉運站今天動土，明年3月完工後，將有效梳理台南火車站周遭交通秩序。



台南轉運站新建工程今天由台南市代理市長李孟諺等人主持動土，地點在台南公園旁的兵配廠，轉運站面積2.64公頃，工程總經費逾新台幣1億2000萬元。



李孟諺表示，「捷運化公共運輸系統」是台南市公共運輸政策的主軸，轉運站開發更是重要工作；台南市共擘劃17座轉運站，自民國103年起已完成9座，台南轉運站是最具指標性的轉運站。



李孟諺說，台南3家國道客運場站，都設於台南火車站前的北門路上，道路幅窄，車流量又大，台南轉運站將有效梳理台南火車站周邊交通秩序，提供國道客運和市區公車轉乘、候車的便捷環境，提高大眾運輸使用率。



台南市政府交通局長林炎成表示，台南轉運站是座結合國道客運、市區公車、計程車的綜合轉運站，除轉運機能外，更規劃288席小客車停車格、394席機車停車格，完工啟用後，將可大幅提升台南公共運輸及轉運接駁環境的舒適度，吸引民眾多使用公共運輸。（編輯：孫承武）1070224