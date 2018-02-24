/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

天公壽誕 街友狀元亭乞錢得財

發稿時間：2018/02/24 17:30

最新更新：2018/02/24 17:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市玉皇宮廟埕廣場每年農曆大年初九，會以帆布搭設「狀元亭」（俗稱乞丐寮）提供街友乞討棲身處，希望弱勢者能在天公生這天得到賜福。中央社記者王淑芬攝　107年2月24日高雄市玉皇宮廟埕廣場每年農曆大年初九，會以帆布搭設「狀元亭」（俗稱乞丐寮）提供街友乞討棲身處，希望弱勢者能在天公生這天得到賜福。中央社記者王淑芬攝　107年2月24日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）農曆初九是玉皇大帝生日，高雄市玉皇宮今天凌晨起就出現給玉帝拜壽的人潮；「乞丐寮」街友伸長了手臂，拿出各式乞盆討錢的景象令人印象深刻，街友說，「一整年就等這一天」。

玉皇宮是高雄市香火鼎盛的宮廟，每年的今天，玉皇大帝生日（天公生）參香的信眾絡繹不絕、擠得水洩不通，從初八晚上持續到初九午夜，給天公拜壽祈福的人潮不斷，香花水果、金紙玉帛的業者也大發利市，生意好得不得了。

特別的是，廟埕廣場帆布搭設的「狀元亭」(俗稱乞丐寮)，是提供街友乞討棲身處，高雄市街友關懷協會還幫忙編號，依弱勢程度分級座位，殘疾者有優先座次。

行德宮功德會暨高雄市街友關懷協會理事長陳金城告訴中央社記者，今年發證126人，街友從昨天下午進駐乞討，協會於用餐時間發放餐盒及飲水，希望弱勢者能在天公生得到賜福，不僅討到錢財，也希望他們重生，不再流落街頭。

方便善男信女賞錢，關懷協會在現場還設零錢兌換處，隨時提供民眾兌換打賞，服務專業周到。

陳金城說，街友未必都沒有家，有些街友喜歡自我放逐，即使有妻小、家庭，他們習慣流落街頭過著幕天席地的日子；不過，也有人從小就是棄嬰被孤兒院收容，逾18歲要自立，孤立無援的情形下淪為街友，棲居車站或地下道餐風露宿。

他表示，協會去年獲衛福部資助，媒合街友打零工重返社群，成功輔導15名街友找到固定工作，今年會持續媒合工作，但仍需要街友配合。

熙來攘往的信眾，不少人手握數百枚新台幣10元的銅板朝盆丟擲，也有人持百元新鈔，一個個分，還有民眾分送大疊紅包，街友感謝善心賞財，多會大聲說：「感謝、新年快樂。」

討到百元鈔，不少街友當眾掏出口袋的鈔票，開心地數了起來。街友說：「一整年就等這一天。」

70歲的黃姓街友說，每年都會在天公生來乞討，前幾年，兩天乞討會有近1萬5000元的賞錢，不過，昨天到今天中午才拿到3000多元，恐怕今年不復昔日的好光景。

58歲的高姓街友則是左耳戴著金屬耳環、食指還有嬉哈銀戒指，看似「頹廢風」的打扮。他說，過去從事海鮮貿易，如今退休，因認識一些街友，一起體驗街友的生活，這已是他第3年在天公生來此乞討。他有個在台北榮總當醫生的兒子，瞞著兒子過流落街頭的日子。

百餘名乞討的街友中，不乏年輕的臉孔，25歲的邵姓男子說他是棄嬰，自小在孤兒院長大，成年自立不知如何謀生而流落街頭，最常夜宿車站，白天乞食。陳金城允盡力為他媒合工作，希望他有新的人生。

天公生這一天，玉皇宮煙火裊裊，有人跪求延年益壽、平安無病、富貴雙全，而街友除了期待一頓溫飽和遮風蔽雨的棲身處，也盼口袋有多一點零用錢。（編輯：梁君棣）1070224

高雄市玉皇宮每年農曆大年初九玉皇大帝誕辰這天，都會設置「狀元亭」供街友乞討錢財，不少信眾大方打賞，還有民眾分送大疊紅包，街友們也相當感謝民眾善心賞財。中央社記者王淑芬攝　107年2月24日高雄市玉皇宮每年農曆大年初九玉皇大帝誕辰這天，都會設置「狀元亭」供街友乞討錢財，不少信眾大方打賞，還有民眾分送大疊紅包，街友們也相當感謝民眾善心賞財。中央社記者王淑芬攝　107年2月24日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP