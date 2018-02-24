天公壽誕 街友狀元亭乞錢得財

高雄市玉皇宮廟埕廣場每年農曆大年初九，會以帆布搭設「狀元亭」（俗稱乞丐寮）提供街友乞討棲身處，希望弱勢者能在天公生這天得到賜福。中央社記者王淑芬攝 107年2月24日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）農曆初九是玉皇大帝生日，高雄市玉皇宮今天凌晨起就出現給玉帝拜壽的人潮；「乞丐寮」街友伸長了手臂，拿出各式乞盆討錢的景象令人印象深刻，街友說，「一整年就等這一天」。



玉皇宮是高雄市香火鼎盛的宮廟，每年的今天，玉皇大帝生日（天公生）參香的信眾絡繹不絕、擠得水洩不通，從初八晚上持續到初九午夜，給天公拜壽祈福的人潮不斷，香花水果、金紙玉帛的業者也大發利市，生意好得不得了。



特別的是，廟埕廣場帆布搭設的「狀元亭」(俗稱乞丐寮)，是提供街友乞討棲身處，高雄市街友關懷協會還幫忙編號，依弱勢程度分級座位，殘疾者有優先座次。



行德宮功德會暨高雄市街友關懷協會理事長陳金城告訴中央社記者，今年發證126人，街友從昨天下午進駐乞討，協會於用餐時間發放餐盒及飲水，希望弱勢者能在天公生得到賜福，不僅討到錢財，也希望他們重生，不再流落街頭。



方便善男信女賞錢，關懷協會在現場還設零錢兌換處，隨時提供民眾兌換打賞，服務專業周到。



陳金城說，街友未必都沒有家，有些街友喜歡自我放逐，即使有妻小、家庭，他們習慣流落街頭過著幕天席地的日子；不過，也有人從小就是棄嬰被孤兒院收容，逾18歲要自立，孤立無援的情形下淪為街友，棲居車站或地下道餐風露宿。



他表示，協會去年獲衛福部資助，媒合街友打零工重返社群，成功輔導15名街友找到固定工作，今年會持續媒合工作，但仍需要街友配合。



熙來攘往的信眾，不少人手握數百枚新台幣10元的銅板朝盆丟擲，也有人持百元新鈔，一個個分，還有民眾分送大疊紅包，街友感謝善心賞財，多會大聲說：「感謝、新年快樂。」



討到百元鈔，不少街友當眾掏出口袋的鈔票，開心地數了起來。街友說：「一整年就等這一天。」



70歲的黃姓街友說，每年都會在天公生來乞討，前幾年，兩天乞討會有近1萬5000元的賞錢，不過，昨天到今天中午才拿到3000多元，恐怕今年不復昔日的好光景。



58歲的高姓街友則是左耳戴著金屬耳環、食指還有嬉哈銀戒指，看似「頹廢風」的打扮。他說，過去從事海鮮貿易，如今退休，因認識一些街友，一起體驗街友的生活，這已是他第3年在天公生來此乞討。他有個在台北榮總當醫生的兒子，瞞著兒子過流落街頭的日子。



百餘名乞討的街友中，不乏年輕的臉孔，25歲的邵姓男子說他是棄嬰，自小在孤兒院長大，成年自立不知如何謀生而流落街頭，最常夜宿車站，白天乞食。陳金城允盡力為他媒合工作，希望他有新的人生。



天公生這一天，玉皇宮煙火裊裊，有人跪求延年益壽、平安無病、富貴雙全，而街友除了期待一頓溫飽和遮風蔽雨的棲身處，也盼口袋有多一點零用錢。（編輯：梁君棣）1070224



