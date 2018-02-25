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陳菊：高雄是馬拉松賽事的首選

發稿時間：2018/02/25 09:01

最新更新：2018/02/25 10:06

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2018高雄MIZUNO國際馬拉松25日開跑，高雄市長陳菊（前右3）為2萬多名選手起跑鳴笛，表示高雄是馬拉松賽事的首選。中央社記者陳朝福攝　107年2月25日2018高雄MIZUNO國際馬拉松25日開跑，高雄市長陳菊（前右3）為2萬多名選手起跑鳴笛，表示高雄是馬拉松賽事的首選。中央社記者陳朝福攝　107年2月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）2018高雄MIZUNO國際馬拉松今天開跑，沿途經過多個知名觀光景點，高雄市長陳菊為2萬多名選手起跑鳴笛，也表示高雄是馬拉松賽事的首選，歡迎到高雄舉辦馬拉松。

雖然高雄左營區等多個測站空氣品質指標（AQI）呈現紅色警示，這項國際馬拉松如期於清晨6時舉行，除了首度動用低碳環保電動前導計時車外，有多名參賽者戴著口罩競跑。

一名參賽者表示，知道高雄地區近日的空氣品質不佳，但已報名且賽事如期舉行，戴著口罩慢慢跑就好了。

也有跑者說，多年來參加馬拉松路跑，喜歡跑步，感覺空氣品質還好，跑就對了。

環保電動前導計時車駕駛說，前導計時車動力採全電動，在選手隊伍前不排廢氣，對選手更有保障。

在起跑前已有多名跑者到現場熱身，發現是陳菊與羽球球后戴資穎等人主持起跑鳴笛儀式，紛紛要求拍照合影。

陳菊致詞時歡迎來自日本等33個國家地區的2萬多名選手到高雄參加國際馬拉松，她說，高雄是對馬拉松賽事最友善的城市，安排沿途經過多個知名觀光景點，高雄是馬拉松賽事的首選，歡迎到高雄舉辦馬拉松。（編輯：張銘坤）1070225

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