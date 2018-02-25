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台中花博馬拉松登場 逾萬人熱情開跑

發稿時間：2018/02/25 11:15

最新更新：2018/02/25 12:41

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「2018台中世界花博國際公益馬拉松─聆聽花開的聲音」25日在豐原體育場登場，台中市長林佳龍（前左5）與立委盧秀燕（前左2）等人出席，為跑者鳴槍。中央社記者郝雪卿攝　107年2月25日「2018台中世界花博國際公益馬拉松─聆聽花開的聲音」25日在豐原體育場登場，台中市長林佳龍（前左5）與立委盧秀燕（前左2）等人出席，為跑者鳴槍。中央社記者郝雪卿攝　107年2月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）「2018台中世界花博國際公益馬拉松─聆聽花開的聲音」今天上午在豐原體育場登場，超過1.5萬名跑者參加，台中市長林佳龍與立委盧秀燕都到場與民眾歡喜開跑。

迎接11月將登場的台中花博到來，市府運動局等單位一起舉辦這場馬拉松路跑活動，報名人數逾1.5萬人，路線經過后豐鐵馬道、泰安驛站、水流東桐花道等知名景點，活動由林佳龍、盧秀燕、立委洪慈庸、台中市民政局長周永鴻、觀光旅遊局長陳盛山等人鳴槍起跑，並為跑者加油打氣。

林佳龍表示，台中花博展期自今年11月3日至明年4月24日，期盼透過馬拉松活動宣傳花博，也提醒選手隨時注意體能狀況，跑步時不要只低頭看馬路，可以多看看沿途美景，認識美麗的台中，感受台中的魅力。

由於台中市長選舉年底登場，這場路跑活動也意外上演選舉較勁意味，獲國民黨提名參選台中市長的盧秀燕，也到場為民眾加油打氣，與代表民進黨參選尋求連任的林佳龍一起同框鳴槍起跑，盧秀燕只簡短致詞表示，祝福選手身心快樂，馬拉松活動順利，新年快樂。

洪慈庸指出，這次花博路跑的路線會經過很多美麗的景點，例如泰安櫻花季，期盼選手們好好享受沿路美景，邊跑邊聆聽花開的聲音。

運動局表示，這次花博馬拉松包含全馬組（42km）、半馬組（22km）、挑戰組（12km）、樂活組（6km）、天使組（3km），為鼓勵身障者走出戶外，提供身障者免費報名3公里天使組，約有300名身心障礙跑者參賽。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070225

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