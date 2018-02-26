桃園市民卡發行破百萬 用途更廣泛

桃園市市民卡發卡量突破百萬張，桃園市長鄭文燦（左3）26日出席記者會，頒贈一部電動機車給第100萬名市民卡申請人。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年2月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市民卡發卡突破百萬張，桃園市長鄭文燦今天說市民卡具備一卡多用途功能，行動市民卡更涵蓋3種電子支付系統，未來將結合悠遊卡公司的數位付系統，讓市民卡用途更廣泛。



鄭文燦今天受訪表示，桃園市民卡從104年9月發行至今已突破100萬張，市民卡包括8項交通票證、5項公共服務以及27種智慧生活功能。桃園三度獲「智慧城市論壇」評定為「全球7大智慧城市」，市民卡就是獲獎項目之一。



鄭文燦表示，今天頒贈一部電動機車給第100萬位市民卡申請人，而市府也將從3月起配合特約商店推出優惠活動，4月登場的農博將試辦「無零錢市集」，未來還規劃推動無零錢商圈計畫，鼓勵年輕人使用市民卡。



桃園市政府研考會主委詹賀舜表示，新版市民卡APP已經上架，除優化使用者介面，也新增特約店地圖、AR及藝文資訊等功能。而在行動市民卡方面也涵蓋3種電子支付系統，提供萬元以下小額電子錢包功能，未來更計劃結合悠遊卡公司的「數位付」系統，讓市民卡透過掃描就能完成付款。



經濟部中小企業處長吳明機表示，目前國內行動支付的普及率約40%，政府期盼透過提升讀卡機辨識度、相關配套法規的制定及不同領域的推廣，逐步達到95%普及率目標，也期盼桃園市成為世界行動支付的領先者。（編輯：卞金峰）1070226



