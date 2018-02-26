/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
>rss

屏東六堆尖炮城 3月2日起登場

發稿時間：2018/02/26 16:09

最新更新：2018/02/26 16:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
全國客庄12大節慶之一的屏東六堆祈福尖炮城系列活動3月2日起將登場，屏東縣政府26日舉辦宣傳記者會，縣長潘孟安（後左）歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月26日全國客庄12大節慶之一的屏東六堆祈福尖炮城系列活動3月2日起將登場，屏東縣政府26日舉辦宣傳記者會，縣長潘孟安（後左）歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）全國客庄12大節慶之一的屏東六堆尖炮城活動將於3月2日起登場，主活動3月3日在縣立運動公園舉行，今年有150組爭取雲霄尖炮城冠軍獎金新台幣10萬元。

屏東縣政府26日舉行記者會為活動暖身，縣長潘孟安表示，今年首次結合全國客家日，包含3月2、3日在萬巒鄉五溝社區的傳統尖炮城；3月3日在縣立運動公園的主場活動及7日在五溝國小的樂活屏東慶天穿。

潘孟安表示，六堆祈福尖炮城源於客家族群齊心捍衛家園的傳統，已經在六堆客庄流傳百年，未曾中斷。

縣府客家事務處長陳麗萍表示，3日在運動公園將首度舉辦百人跌三烏活動，參賽者將3枚錢幣置於手背，向上拋後，如果3枚錢幣都落在人頭圖就是「三烏」，是客家年節傳統遊戲。

3日在縣立運動公園的雲霄尖炮城，冠軍獎金10萬元，有150組報名，另有適合親子的沙包尖炮城、全家福闖關等；其他還有客家歌謠戲劇展演、盤花競賽、伯公祈福、特色市集、迎伯公花燈彩繪等。

陳麗萍表示，3月2、3日在尖炮城起源地萬巒鄉五溝社區有傳統尖炮城、祈福祭祀、盤花競賽、客家粄製作；3月7日結合全國客家日，在五溝國小有客家歌謠舞蹈及創意市集等。（編輯：管中維）1070226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP