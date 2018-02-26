屏東六堆尖炮城 3月2日起登場

全國客庄12大節慶之一的屏東六堆祈福尖炮城系列活動3月2日起將登場，屏東縣政府26日舉辦宣傳記者會，縣長潘孟安（後左）歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）全國客庄12大節慶之一的屏東六堆尖炮城活動將於3月2日起登場，主活動3月3日在縣立運動公園舉行，今年有150組爭取雲霄尖炮城冠軍獎金新台幣10萬元。



屏東縣政府26日舉行記者會為活動暖身，縣長潘孟安表示，今年首次結合全國客家日，包含3月2、3日在萬巒鄉五溝社區的傳統尖炮城；3月3日在縣立運動公園的主場活動及7日在五溝國小的樂活屏東慶天穿。



潘孟安表示，六堆祈福尖炮城源於客家族群齊心捍衛家園的傳統，已經在六堆客庄流傳百年，未曾中斷。



縣府客家事務處長陳麗萍表示，3日在運動公園將首度舉辦百人跌三烏活動，參賽者將3枚錢幣置於手背，向上拋後，如果3枚錢幣都落在人頭圖就是「三烏」，是客家年節傳統遊戲。



3日在縣立運動公園的雲霄尖炮城，冠軍獎金10萬元，有150組報名，另有適合親子的沙包尖炮城、全家福闖關等；其他還有客家歌謠戲劇展演、盤花競賽、伯公祈福、特色市集、迎伯公花燈彩繪等。



陳麗萍表示，3月2、3日在尖炮城起源地萬巒鄉五溝社區有傳統尖炮城、祈福祭祀、盤花競賽、客家粄製作；3月7日結合全國客家日，在五溝國小有客家歌謠舞蹈及創意市集等。（編輯：管中維）1070226