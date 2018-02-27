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關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
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宜蘭監獄製麒麟花燈 競賽稱王

發稿時間：2018/02/27 17:03

最新更新：2018/02/27 21:13

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zoom in 2018台灣燈會全國花燈競賽結果27日出爐，機關團體組燈王由法務部矯正署宜蘭監獄製作的花燈「天翔麒麟」獲得，作品中麒麟添加長翼，象徵飛黃騰達、吉祥來臨。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月27日2018台灣燈會全國花燈競賽結果27日出爐，機關團體組燈王由法務部矯正署宜蘭監獄製作的花燈「天翔麒麟」獲得，作品中麒麟添加長翼，象徵飛黃騰達、吉祥來臨。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月27日

（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）2018台灣燈會全國花燈競賽作品今天出爐，機關團體組競爭最激烈，由法務部矯正署宜蘭監獄製作的「天翔麒麟」獲得燈王，作品麒麟添加長翼，具飛黃騰達、吉祥來臨意涵。

2018台灣燈會在嘉義縣，全國花燈競賽作品有355件，包括親子組116件、國中組51件、高中職組34件、大專社會組33件，競爭最激烈的機關團體組，有121件，今天選出各組燈王。

嘉義縣教育處長王建龍表示，機關團體組燈王由法務部矯正署宜蘭監獄製作的花燈「天翔麒麟」獲得，作品題材來自中國古代及民間傳說的神奇動物「麒麟」，是民眾心目中避邪鎮寶、祥瑞之物。

王建龍指出，作品中麒麟添加長翼，寓意飛黃騰達，也指吉祥來臨意涵，另外作品中更融入「魚躍龍門」、「事事如意」，為燈會增添美好氛圍。

其他組別燈王，包括親子組嘉義市港坪國小師生製作的花燈「嫦娥」、國中組屏東縣立明正國中師生製作的花燈「夢想家－移動城堡」、高中職組由法務部矯正署桃園少年輔育院師生製作的花燈「阿里山之巔」、大專社會組賓藝造型創意企業社製作的花燈「一念之間」。

王建龍表示，競賽燈區展示的花燈近400件，除了355件參賽作品外，還有來自嘉義縣各大專院校、社區大學及高中職校等單位製作的主題花燈，作品融入科技、藝術及在地元素；競賽燈區也有向全國各大專院校藝術創作相關科系徵選的花燈作品。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070227

zoom in 2018台灣燈會全國花燈競賽結果27日出爐，高中職組由法務部矯正署桃園少年輔育院師生製作的花燈「阿里山之巔」獲得燈王。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月27日2018台灣燈會全國花燈競賽結果27日出爐，高中職組由法務部矯正署桃園少年輔育院師生製作的花燈「阿里山之巔」獲得燈王。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月27日
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