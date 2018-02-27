台中市政府總預算案 首次動用記名表決

107年度台中市政府總預算案歷經多次政黨協商仍未獲通過，市議會27日針對79條有爭議的預算，首次動用記名表決方式，國民黨團議員在場內高喊烏龍預算、浪費公帑等口號。中央社記者郝雪卿攝 107年2月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）107年度台中市政府總預算案歷經多次政黨協商後仍未獲通過，今天市議會針對79條有爭議的預算，首次動用記名表決方式，最後刪除新台幣31億多元，通過1893億多元。



107年2月即將結束，台中市政府總預算案從去年下半年的定期大會開始審查，期間歷經多次政黨協商，朝野之間仍陷入僵持，市議會今天加開臨時會審查總預算案，經過政黨協商後，針對79條有爭議的預算案動用記名逐條表決方式。



台中市議長林士昌表示，這是台中縣市合併以來，市議會首次動用表決方式，因為沒辦法解決還是要動用表決，讓大家心服口服。由於是首次動用表決器，在表決之前林士昌還請議員先自行測試一下。



由於市府已掌握民進黨議員席次26席，加上拉攏無黨聯盟3席及原住民議員2席，力抗藍營約23席，最後以優勢席次通過79條爭議預算，台中市政府總預算案經審查後共刪除31億多元，最後通過1893億多元。



在表決過程中，國民黨團議員不時高喊烏龍預算、浪費公帑、疊床架屋等口號，眼看表決結果無力回天，國民黨團書記長李中表示，國民黨團在市議會不是多數，這是多數霸凌少數，如今動用表決方式後，以後不想用協商解決的問題，就會動用表決方式。



總預算案通過後，市長林佳龍除感謝林士昌及議員外，並表示，這3年多來市府與議會全面配合，然而有時少數人的意見使得議事無法進行，一直無法進行表決，而這次能走到進行表決，也為未來議會的生態建立慣例可循。（編輯：管中維）1070227