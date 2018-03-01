6小時跋涉 長榮百合國小學生重返舊好茶

長榮百合國小學生完成3天2夜舊好茶尋根之旅，在石板屋前合影。（長榮百合國小提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東長榮百合國小2月26日帶著學生回到好茶部落祖靈地舊好茶住三天二夜，沿途崩崖不斷，一趟路跋涉6小時，好茶部落耆老陳再輝表示，這次尋根之旅是舊好茶遷村40年來的創舉。



霧台鄉舊好茶是台灣目前唯二世界建築文物保護基金會列為全球50處守護名單之一的遺址，還留有完好的石板屋群，因為交通、水電及子女就學不便，民國67年好茶村民遷村到新部落「新好茶」，96年聖帕颱風土石流淹沒新好茶部落，村人暫遷山下營區，直到莫拉克風災後，遷到現今禮納里永久屋。



長榮百合國小是禮納里永久屋裡的國小，學生來自住永久屋的好茶、大社和瑪家部落，校長陳世聰表示，長榮百合創校7年，因大社及瑪家舊部落交通較方便，已帶學生回去過他們的祖靈地，舊好茶因交通不便，直到今年才成行。



這次到舊好茶的學生從三年級到六年級共25人，其中有10位學生是好茶人，其他來自別的部落，老師及部落族人以一比一的人數，護送學生們上下山。



校長陳世聰說，明知路程艱辛且得背負安全的責任，但帶孩子重返舊好茶部落是他在7年前籌備長榮百合期間，第一次和族人到舊好茶尋根之後就設下的心願。



陳世聰說，舊好茶的海拔高度雖只有1000公尺，但10多公里的路程，孩子們屢屢置身在崎嶇不平、陡峭崖壁的艱辛河床和山路中，親自見證歷年風災對大地造成的衝擊，也更能體會先民披荊斬棘、卓絕毅力與共工合作的精神。



到舊部落後，孩子學習如何運用最符合環保生態的方法來滿足日常生活，長駐舊部落的魯凱族著名文學家邱金士（奧威尼）為師生們敘說好茶部落遷移與發源，以及部落社會結構形成的故事，還有在地生態與山林規則。



參與這次活動的學生只有六年級的郭恩韶到過舊好茶，他是好茶有名獵人之家的孩子，他表示，能在畢業之前和同學們一起返回舊好茶，覺得很開心。來自大社部落排灣族的葛洪毅說，無論對魯凱的孩子或排灣的同學來說，都會在自己的生命留下深刻的印象。



這次的尋根之旅學校與部落共同籌畫一年多，好茶社區發展協會理事長、也是部落耆老的陳再輝在出發和回程時，都特地到入口處歡送和迎接，陳再輝表示，帶著孩子回舊好茶的尋根之旅是遷村40年來的歷史創舉。（編輯：李錫璋）1070301





長榮百合國小學生舊好茶尋根之旅，長駐舊好茶的文學家邱金士（右）向學生解說舊好茶發源歷史。圖中邱金士後的石碑就是好茶祖先從東部遷移到好茶所立的碑。（長榮百合國小提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月1日

屏東長榮百合國小2月26日帶著學生回到好茶部落祖靈地舊好茶住3天2夜，一趟路跋涉6小時，沿途還需溯溪而過。（長榮百合國小提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月1日