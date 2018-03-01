夜色中鞭炮聲響徹雲霄 鹽水蜂炮撼遊客

一年一度的台南鹽水蜂炮活動1日登場，晚間進入首波施放高峰，在夜色中施放的炮城，聲光效果比白天更為震撼。中央社記者楊思瑞攝 107年3月1日

（中央社記者楊思瑞台南1日電）一年一度的鹽水蜂炮活動今天上午啟炮後展開2天2夜的祈福繞境行程，晚間進入首波施放高峰，在夜色中施放的炮城，聲光效果比白天更為震撼，吸引不少遊客跟著神轎隊伍四處繞行。



鹽水武廟的神轎隊伍晚間回到武廟短暫休息後，6時許再度出發進行夜間繞境。出發前在武廟前就施放了一座大型炮城，大量炸射的蜂炮在夜空中畫出一道道紅色亮光；搭配響徹雲宵的鞭炮聲及高空煙火，讓擠在炮城前體驗被炸射快感的遊客大呼過癮。



鹽水武廟統計，今年約有近200座炮城會在今、明兩天陸續施放。除了傳統方正造型的炮城外，還有許多造型特殊的炮城，也是遊客追逐焦點。每每有大型炮城特色造型炮城準備施放時，附近總是擠得水洩不通。



蜂炮活動預計在明晚的元宵夜進入施放最高峰，包括龍護宮的太子爺大炮城、伽藍廟的八卦造型炮城，都預計在明天晚間施放。鹽水武廟製作的大型主題炮城「狗來富．旺旺來」，將在明天晚間9時在鹽水國中操場集中施放區施放，提供遊客安全觀賞蜂炮的場所。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070301