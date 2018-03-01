台東慶元宵 炸寒單3D光雕璀璨登場

台東慶元宵，重頭戲炮炸肉身寒單1日晚間搶先登場熱身，由台東市長張國洲擔任肉身寒單，現場炮聲隆隆。中央社記者盧太城台東攝 107年3月1日

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東慶元宵，3D光雕秀今晚率先登場，五彩繽紛光雕裝飾，水泥建築的台東市公所變得璀璨亮麗；接著炮炸寒單爺也上場熱身。



台東市公所慶元宵推出「元宵3D SHOW光雕」活動，一連3天推出建築影音光雕秀，今晚首演，將市公所建物外牆，打造成3D光雕秀舞台，炫目的影音聲光，讓觀賞的市民如痴如醉。



同時重頭戲炮炸肉身寒單爺，今晚也上場熱身，台東市長張國洲親自上場接受炮轟。



台東市長張國洲表示，這項創新作法首次設計於台東元宵活動中，為跳脫以往的靜態賞燈模式卻又不失元宵節點燈的初始意義，因而別出心裁籌劃的3D建築光雕展，可說是東部首見。



市公所邀請多所偏鄉學校學童、家長及老師一同到場，享受國際規格的藝術製作。影像讓光雕結合表演藝術，敘說台東元宵節的曾經與未來，民眾目不轉睛。



張國洲表示，光雕秀從今晚起至3日晚上，每日晚上7時到9時、每半小時播出7分鐘，絕不冷場。（編輯：劉政權）1070301



