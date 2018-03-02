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忠信學校盛裝上陣 竹市晚間走街慶元宵

發稿時間：2018/03/02 10:40

最新更新：2018/03/02 11:14

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新竹縣忠信學校元宵走街嘉年華會今年邁入第17年，2日晚間將組成隊伍走上新竹市街頭，一起熱鬧慶元宵。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月2日新竹縣忠信學校元宵走街嘉年華會今年邁入第17年，2日晚間將組成隊伍走上新竹市街頭，一起熱鬧慶元宵。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）已連續17年舉辦元宵走街活動的新竹縣忠信學校，今天晚間，將組成隊伍走上新竹市街頭，除有勁歌熱舞表演活動，還會發送千個環保手提燈籠與有緣吉利包，一起熱鬧慶元宵。

忠信學校教師孟怡君接受中央社記者訪問表示，忠信學校元宵走街嘉年華會今年邁入第17年，活動內容包含女子儀隊、管樂團表演，還有動感熱舞演出，希望把歡樂氣氛帶給新竹市民。

孟怡君指出，走街隊伍將由學生組成的「山前女子槍隊」和「壯我管樂團」領頭，隊伍中則有學生cosplay角色扮演的動漫人物、財神爺、小小兵、花仙子、小精靈、童話公主等，其中每年都更新設計的生肖寶寶，更是一大亮點。

孟怡君說，今年元宵走街活動除了展現熱鬧氛圍，學生們也將帶著打掃用品，沿途清理路面垃圾，盼讓城市恢復乾淨樣貌，不僅透過活動獻上祝福，也讓走街活動更具意義。

孟怡君解釋，走街活動將於今晚7時從東門國小出發，預計到晚間8時50分走完2.7公里，沿途除了有熱鬧演出，也規劃在東門圓環、大遠百、城隍廟、巨城購物中心等處，定點發送8888盞「旺旺來福環保手提燈籠」及8888個「有緣有緣吉利包」。

忠信學校學生李建泳受訪分享，今年是他第5次參加元宵走街，這次負責管樂團指揮，引領走街隊伍前進，希望走街活動順利成功，帶給新竹市民最大的熱情與祝福，共度熱鬧又開心的元宵夜。（編輯：施燕飛/方沛清）1070302

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