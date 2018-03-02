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中市躍升第二大城 議員席次估增2席

發稿時間：2018/03/02 12:11

最新更新：2018/03/02 12:11

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市已躍升台灣第二大城市，台中市選舉委員會今天預估，年底台中市第3屆議員選舉，區域議員及山地原住民議員將各增加1席，應選名額從63席增為65席。

台中市選委會表示，依據中央選舉委員會106年9月18日公告台中市議會第3屆議員選舉區畫分情形，區域議員選舉區（第1至14選舉區）及平地原住民議員選舉區（第15選舉區）的畫分，維持與第2屆議員選舉區相同。

由於台中市人口持續成長，已躍升為台灣第二大城市，台中市選委會指出，台中市第3屆議員選舉區域議員、山地原住民議員各將增加1席。另基於地理環境、人口分布及促進族群均衡發展等考量，將全市劃分為2個山地原住民選舉區。

市選委會表示，台中市第3屆議員應選名額共65席（區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席），但最後仍應以107年5月底人口數為計算基準，確定選舉區畫分及應選名額，由中央選舉委員會發布選舉公告。

台中市選委會也提醒，107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等9種地方公職人員選舉，訂於107年11月24日舉行投票，屆時請市民攜帶國民身分證及印章踴躍前往投票。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070302

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