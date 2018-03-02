台灣國際蘭展 白花蝴蝶蘭奪大獎花

2018台灣國際蘭展的大獎花，由鮮明農業所培育的「大唇瓣」品系白花蝴蝶蘭勝出，出瓶栽植3年，已開出3梗共142朵花。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）2018台灣國際蘭展今天開幕，並由副總統陳建仁在開幕儀式中宣布，由鮮明農業公司培育的大唇瓣品系白花蝴蝶蘭奪得大獎花殊榮。展場中近30萬株蘭花同時亮相，場面美不勝收。



2018台灣國際蘭展的大獎花，從近1400株參賽蘭花中評比計分；再由5名分組冠軍得主簡國福、豪記蘭藝園蘇新發、曾文蘭園翁景田、鮮明農業有限公司李蒼裕、四倍體蘭園等冠軍花中選出。最後由鮮明農業所培育的「大唇瓣」品系白花蝴蝶蘭勝出。



李蒼裕指出，這個品種遠看像是白色瀑布，近看像是一幕純白的窗簾，又像一襲精心裁製的新娘白紗。品種分叉性極佳，出瓶栽植才3年整，就已開出3梗共142朵花，繁花錦簇，豔冠群芳。



台南市代理市長李孟諺表示，2018台灣國際蘭展以東晉書法家王羲之的「蘭亭集序」場景為發想。主題為「蘭亭薈萃．以蘭會友」，象徵各國蘭界菁英、愛蘭人士等齊聚台南。展場選用近30萬株、約800個各式品種蘭花，明天起至12日對外開放，喜歡蘭花的民眾不要錯過。(編輯:孫承武)1070302