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引介桃園學子航空知識 航空公司捐模型機

發稿時間：2018/03/02 18:52

最新更新：2018/03/02 19:23

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桃園國際機場航聯會2日邀集31家航空公司，捐贈40架模型機給機場旁的竹圍國中，藉此打造學子初步飛航產業觀。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月2日桃園國際機場航聯會2日邀集31家航空公司，捐贈40架模型機給機場旁的竹圍國中，藉此打造學子初步飛航產業觀。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園國際機場航聯會今天邀集31家航空公司，捐贈40架模型機給機場旁的竹圍國中，藉此打造學子初步飛航產業觀。往後還會延伸至更專業的航空知識，與周邊社區、學校建立合作關係。

桃園國際機場航聯會主席王國安受訪表示，為拉近地方學子與飛航產業的距離，航聯會邀集31家航空公司，共同捐贈40架模型飛機給桃園市大園區的竹圍國中，希望透過模型飛機不同識別標誌及外觀塗裝，為地方學子建立起初步的飛航產業概念。

桃園國際機場公司副總經理李建國表示，機場公司會慢慢與周邊的社區、學校建立合作關係，除引介相關航空知識到學校，激發學生對飛航產業的興趣。

竹圍國中學生林禹彤表示，這些空服人員不但都很漂亮，還利用模型解說飛機起降時可能發生的狀況，及旅客應注意事項，學校就位在機場的附近，每天看著許多飛機起降，透過這樣的方式，感覺對機場又多了一分認識。

竹圍國中表示，校方在取得這些模型飛機後，計劃將航空國際教育融入日常課程中，另外也會透過語言課程學習，在校內的外語情境教室為學子們打造國際觀。（編輯：張銘坤）1070302

桃園國際機場航聯會邀集31家航空公司，捐贈40架模型機給機場旁的竹圍國中，每架模型飛機都擁有不同識別標誌及外觀塗裝，為地方學子建立起初步的飛航產業概念。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月2日桃園國際機場航聯會邀集31家航空公司，捐贈40架模型機給機場旁的竹圍國中，每架模型飛機都擁有不同識別標誌及外觀塗裝，為地方學子建立起初步的飛航產業概念。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月2日
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