/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

元宵夜迎春牛 台南聖母廟擠爆

發稿時間：2018/03/02 21:21

最新更新：2018/03/02 22:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」2日晚掀高潮，群眾一擁而上搶春牛，將撕下的春牛碎片帶回家，象徵保佑工作順利及豐收。中央社記者張榮祥台南攝　107年3月2日台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」2日晚掀高潮，群眾一擁而上搶春牛，將撕下的春牛碎片帶回家，象徵保佑工作順利及豐收。中央社記者張榮祥台南攝　107年3月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）今晚是元宵夜，台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」掀高潮，群眾擠爆，還發生推擠，代理市長李孟諺更到場頒發證書，列為市定民俗活動。

高空煙火和迎春牛是聖母廟每年元宵的重頭戲，廟前萬頭鑽動，當地警方活動前就會公布交管路線。

今年元宵夜最特別的是「迎春牛」被列為台南市定民俗活動，李孟諺晚間到場頒發證書、鞭春牛後，春牛遭推倒，群眾一擁而上撕裂，將春牛碎片帶回家，接著煙火升空，照亮聖母廟所在的安南區土城夜空。

台南市政府文化局人員說，正統鹿耳門聖母廟自民國65年（1976年）起，恢復清代官府舉辦的迎春牛古禮，每年元宵前後舉行迎春牛祭典。

迎春牛的程序，是先在春節期間將紙糊春牛牽到廟埕，供信眾摸春牛祈福，再於元宵夜繞行聖母廟周邊，告知民眾新的一年已開始，含有勸農、重農的意涵，期許迎來豐年。

最後，由市長鞭春牛，信眾開始搶春牛，搶得的紙糊春牛肉，象徵保佑工作順利及豐收。(編輯:孫承武)1070302

2日晚是元宵夜，台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」是每年元宵的重頭戲，許多民眾前往參與。中央社記者張榮祥台南攝　107年3月2日2日晚是元宵夜，台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」是每年元宵的重頭戲，許多民眾前往參與。中央社記者張榮祥台南攝　107年3月2日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP