元宵夜迎春牛 台南聖母廟擠爆

台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」2日晚掀高潮，群眾一擁而上搶春牛，將撕下的春牛碎片帶回家，象徵保佑工作順利及豐收。中央社記者張榮祥台南攝 107年3月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）今晚是元宵夜，台南市土城正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」掀高潮，群眾擠爆，還發生推擠，代理市長李孟諺更到場頒發證書，列為市定民俗活動。



高空煙火和迎春牛是聖母廟每年元宵的重頭戲，廟前萬頭鑽動，當地警方活動前就會公布交管路線。



今年元宵夜最特別的是「迎春牛」被列為台南市定民俗活動，李孟諺晚間到場頒發證書、鞭春牛後，春牛遭推倒，群眾一擁而上撕裂，將春牛碎片帶回家，接著煙火升空，照亮聖母廟所在的安南區土城夜空。



台南市政府文化局人員說，正統鹿耳門聖母廟自民國65年（1976年）起，恢復清代官府舉辦的迎春牛古禮，每年元宵前後舉行迎春牛祭典。



迎春牛的程序，是先在春節期間將紙糊春牛牽到廟埕，供信眾摸春牛祈福，再於元宵夜繞行聖母廟周邊，告知民眾新的一年已開始，含有勸農、重農的意涵，期許迎來豐年。



最後，由市長鞭春牛，信眾開始搶春牛，搶得的紙糊春牛肉，象徵保佑工作順利及豐收。(編輯:孫承武)1070302



