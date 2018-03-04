都市縫合 中市啟動5處地下道填平規劃

配合台中鐵路高架化，台中市政府正進行全市地下道填平工程，其中北屯區東山路地下道（圖）已完工通車，其餘5處地下道填平也規劃設計中。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）配合台中鐵路高架化，台中市政府今天指出，正進行全市地下道填平工程，除北屯區東山路地下道已於農曆春節前完工通車，林森路等5處地下道填平也由建設局規劃設計中。



市府表示，鐵工局已陸續完成其他小型地下道填平工程，至於由建設局執行的地下道填平工程包括林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處較大路口，已進行規劃設計，期待今年動工並儘早完工。



台中市政府在鐵路高架化後積極協調中央編列預算，將全市3座陸橋、17處平交道、24處地下道（除忠明南路地下道不填平）外，其餘全部拆除填平，實施都市縫合；其中18處由交通部鐵路改建工程局辦理舊有鐵軌拆除後施工，5處大型地下道由建設局辦理填平，另3座陸橋配合拆除。



建設局指出，由鐵工局執行的東山路地下道填平工程，第一階段中間車道部分已提前於去年10月21日開放通行，第二階段東山路地下道填平工程也於農曆年前完工，2月21日全線通車，提供北屯及太平區民眾更舒適安全的用路環境。



建設局長黃玉霖表示，為減少施工期程延宕對民眾的影響，市府多次協調鐵工局、各施工單位及管線單位，尤其是東山路地下道填平工程的中間車道刨舖厚度，市府要求鐵工局以路平專案的標準施工，讓工程品質，符合民眾期待。（編輯：施燕飛／黃于）1070304