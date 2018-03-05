高市果菜市場休市 農會擴大通路續收購

元宵節後，高雄市果菜市場即日起休市3天，梓官區農會供銷部5日持續在一早就收購農民採收的蔬菜，穩定供應國軍及營養午餐的需求，並擴大收購量。（梓官區農會提供）中央社記者王淑芬傳真 107年3月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市果菜市場今天起休市3天，梓官區農會供銷部依然忙碌收購農民採收的蔬菜，農會供銷部主任蔣進參表示，收購並穩定供貨、擴大供銷通路，以增加農作盛產期的銷量。



元宵節後，高雄市果菜市場即日起休市3天，批發市場停止交易，不過農會供銷部一早仍然有滿載蔬菜的農民來交貨，價格好的芥藍菜每公斤可賣到新台幣近20元，油菜、小白菜因量大，每公斤交易價約7到10元。



蔣進參告訴中央社記者，果菜市場休市不影響農會收購，蔬菜主要供應國軍及部分營養午餐需求；受到果菜市場休市的影響，農會會擴大收購量。他說，今天的收購量就比平日略多，收購多於需求，農會就會冷藏保鮮。



高雄市政府農業局科長胡志銘指出，北農在天公生連休3天後，高雄市果菜市場的到貨量也增加了近百公噸，過去平均蔬菜每日約330公噸，後來增加了90幾公噸。



胡志銘表示，近日高雄市果菜市場的蔬菜交易價還算穩定，以3月4日的交易均價和2月底相比較，每公斤平均價格都在23元的水準。



他表示，天氣回暖是蔬菜的盛產期，呼籲農民配合放慢採收步調，農業局、農會將協助尋找擴大採購通路。（編輯：張芷瑄/管中維）1070305