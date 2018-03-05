北市性平委員遴選 民團批獨厚家長會聯合會

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔（左）5日在台北市政府前舉行記者會，要求台北市教育局立即停止性平委員遴選程序，台北市教育局主任秘書謝麗華（前右）代表接受陳情書。中央社記者鄭傑文攝 107年3月5日

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市性別平等教育委員會委員遴選簡章出爐，將家長會聯合會推薦成員納入資格，引起民團不滿，批評台北市教育局護航聯合會成員進入性平會，降低專業門檻。



台灣伴侶權益推動聯盟與多個學生組織今天上午在台北市政府門口召開記者會，伴侶盟秘書長簡至潔指出，被推薦進入性平會者必須滿足7項資格中的2項，不過，有一項竟是「台北市家長會聯合會現任會員，並具1年以上成員身分且經家長會聯合會推薦者」。



簡至潔批評，其他6項資格是性別平等教育相關，教育局此舉代表只要是家長會聯合會成員，滿足1項專業資格即可，根本就是獨厚家長會聯合會，降低性平專業門檻。



簡至潔說，曾有家長會聯合會代表公開發言反婚姻平權與同志教育，她擔憂，家長會聯合會推薦進入性平會人選恐不具性平意識，台北市的性平教育將大開倒車。



她要求教育局暫緩性平委員遴選程序、取消將家長會聯合會成員納入性平委員推薦資格，並公開說明未來性平會個個代表比例，以及未來如何確保性平委員的性平意識。



文化大學性別平等委員會學生代表郭稟翰說，相當遺憾遴選辦法中沒有學生代表，「這幾年當中，大學也發生許多性平案件，因沒有給這些學生正確的性平教育，而延燒到大學。」要求教育局增列學生代表。



教育局主秘謝麗華受訪表示，3月12日前請各界推薦性平委員，預計3月20日前召開遴選會議，一切尊重遴選委員專業。她也表示，學生雖非代表，但可在性平會列席。



性平會共23席委員，1席主任委員為台北市長柯文哲，2席副主任委員為台北市政府副秘書長李文英、教育局長曾燦金，2席為局處代表，11席為專家學者、民間團體代表及實務工作者，7席為校長、老師、家長、社教機構代表等。（編輯：李亨山）1070305



