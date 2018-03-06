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童遇車禍腿嚴重創傷 負壓治療躲過截肢

發稿時間：2018/03/06 11:20

最新更新：2018/03/06 12:36

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9歲男童日前發生車禍受傷送醫，光田綜合醫院骨科醫師楊鎮源（圖）指出男童到院時右腳嚴重創傷、腳跟粉碎性骨折。中央社記者趙麗妍攝　107年3月6日9歲男童日前發生車禍受傷送醫，光田綜合醫院骨科醫師楊鎮源（圖）指出男童到院時右腳嚴重創傷、腳跟粉碎性骨折。中央社記者趙麗妍攝　107年3月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）9歲男童發生車禍，強烈撞擊導致右心室破洞，足踝下粉碎骨折且骨肉僅剩2公分皮膚相連，嚴重創傷，緊急開心手術再以「負壓輔助傷口治療」，保住性命也免於截肢，現已可跑跳。

男童日前和家人騎機車外出，途中與汽車發生擦撞，送達醫院時，男童有腦震盪、多重臟器挫傷，右大腿、右腳掌、腳跟多處骨折，足踝的骨頭外露，皮肉僅剩下2公分皮膚相連，因血液積在心包腔內呈「創傷性心包膜填塞」，心臟脹大成3倍，若未及時搶救，恐有致命危險。

光田綜合醫院心臟外科主任郭達智與創傷小組緊急手術，10分鐘內找出右心室2.5公分的破洞並修補縫合，插管救命。

骨科醫師楊鎮源再為男童的右大腿骨折打上外固定器，傷口清創後腳掌、腳跟骨折以鋼針復位固定，但因外傷實在太嚴重，小朋友末梢血液循環極差，若未改善恐怕需要截肢。

楊鎮源表示，小朋友在修補心臟後生命徵象穩定，接下來要重建嚴重受損的右腳，因男童足踝區域傷口範圍大，且腳掌與腳趾呈現紫黑色，顯示血循不佳，急需改善。

一般來說，可用抗凝血劑或高壓氧治療改善血液循環，但男童因心臟手術後無法使用抗凝血劑，也因身體多處管路無法至高壓氧艙，醫療團隊評估後，決定以負壓輔助傷口治療。

楊鎮源指出，負壓輔助傷口治療是透過密封傷口並提供負壓（吸力）持續抽吸，可增加局部血液循環，維持有利血管增生、傷口消腫、肉芽組織生長的環境，達到加速傷口癒合的效果，同時也能隔絕環境中的細菌，避免感染。

負壓輔助傷口療法能將原本1天換藥2次減少為3天換藥1次，減少傷口換藥造成的疼痛。

經過兩週負壓治療與清創，男童右足踝血液循環狀況明顯改善，肉芽組織增生後，可進行足踝區大面積植皮，醫療團隊最後以小腿肚的腓腸皮瓣重建腳跟，經3個月住院治療及後續復健，男童目前已康復返回校園。（編輯：方沛清）1070306

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