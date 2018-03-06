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排雲山莊供餐減廚餘 再背下山做清潔劑

發稿時間：2018/03/06 12:19

最新更新：2018/03/06 14:22

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玉山國家公園管理處推動排雲山莊統一供餐，經多年努力與宣導，山莊廚餘量逐年減少，外包商還將廚餘背下山，製成環保酵素和清潔劑，作為餐盤清洗及山莊、餐廳清潔用途。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年3月6日玉山國家公園管理處推動排雲山莊統一供餐，經多年努力與宣導，山莊廚餘量逐年減少，外包商還將廚餘背下山，製成環保酵素和清潔劑，作為餐盤清洗及山莊、餐廳清潔用途。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年3月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）玉山國家公園管理處推動排雲山莊統一供餐，逐年減少廚餘，民國106年較105年減少約25%廚餘量，外包商還背負廚餘下山，製成環保酵素和清潔劑，清洗山莊、餐廳環境和餐盤。

玉山國家公園管理處推動排雲山莊統一供餐，經多年努力與宣導，山莊廚餘量逐年減少，105年供餐廚餘總量1271公斤，106年為944公斤，廚餘量減少約25%，此外，供餐廠商雲豹休閒有限公司員工更將廚餘背負下山，化腐朽為神奇，做成環保酵素及清潔劑。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，糧食準備是登山基本功，過去商業登山模式，餐飲常供過於求，造成排雲山莊附近山林遺留不少廚餘及垃圾，為改善廚餘處理不當、簡化高山餐飲及提升山莊服務，102年開始推動排雲山莊統一供餐，廚餘量逐年減少。

玉管處呼籲，登玉山遊客能統一訂餐，一方面減輕登山負重，也能減少廚餘量，維護生態環境，也希望登山者儘量吃完餐食，減少食物浪費及廚餘量，減輕工作人員負擔、維護玉山環境與登山品質。

另外，民眾以為亂丟的果皮、衛生紙可被環境自然分解腐化，玉管處副處長林文和指出，其實高山低溫環境不利微生物生長，發酵分解速度緩慢，亂丟果皮造成環境髒亂，果皮殘留的農藥及微生物更衝擊生態系統。

林文和表示，亂丟廚餘、果皮除改變高山衛生環境，也改變許多野生動物行為，如在塔塔加地區活動的台灣獼猴、黃喉貂學會翻找垃圾、吃廚餘，金翼白眉及酒紅朱雀啄食餅乾及麵包屑，造成原有食物鏈失衡，可能帶來高山生態浩劫。

林文和說，依國家公園法規定，國家公園區域內禁止任意拋棄果皮、紙屑或其他污物，也不允許餵食野生動物，違者可罰新台幣3000元。（編輯：張芷瑄）1070306

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