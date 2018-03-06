離岸風電產業在地化 歐洲能源商辦說明會

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）沃旭能源（Orsted）公司今天和彰化縣政府合作，舉辦離岸風電本地供應商說明會，彰化縣長魏明谷致詞時說，縣府推動離岸風電，一定以「在地化」為優先考量，扶植在地的企業。



總部位於丹麥的沃旭能源公司在彰化外海35到60公里處規劃開發「大彰化離岸風電計畫」4座風場，總裝置發電容量可以達到2.4GW。



沃旭能源公司今天和彰化縣政府在彰基國際培訓中心舉辦離岸風電本地供應商說明會，出席的貴賓有魏明谷、沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)、DWP風電供應商平台總經理索爾森(Lene Skovsgaard Sorensen)等人。



魏明谷致詞時說，縣府不會排斥開發商在彰化縣所提出的各種開發案與開發模式，但前提是一定要以彰化化為優先考量，將彰化縣在地產業列為最優先選擇，扶植在地企業，只有以彰化化為前提，才能直接造福縣民，讓彰化縣脫胎換骨，讓人民、投資商、在地產業以及政府成為大嬴家。



魏明谷表示，彰化縣是精密機械工業發展的重鎮，縣內廠商都有能力生產風力發電機組的零組件，他要感謝外商看重彰化，不僅在彰化招商以及參與本地化的工程，也培養在地的人才。



柏森文則透過翻譯指出，希望能和政府以及供應商建立長久的夥伴關係，很高興能開啟建立夥伴關係的平台，其實在風場建造過程中，服務的供應商或是工程服務的供應商都很多，希望能以今天的說明會為起點，創造更多工作機會。（編輯：劉政權）1070306