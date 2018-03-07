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阿里山花季15日登場 搭蒸汽火車賞櫻

發稿時間：2018/03/07 11:02

最新更新：2018/03/07 11:22

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阿里山森林遊樂區一年一度花季盛事將於15日登場，花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，7日仍處於含苞待放的階段，預計3月下旬才會綻放。（嘉義林管處阿里山工作站提供）中央社記者黃國芳傳真　107年3月7日阿里山森林遊樂區一年一度花季盛事將於15日登場，花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，7日仍處於含苞待放的階段，預計3月下旬才會綻放。（嘉義林管處阿里山工作站提供）中央社記者黃國芳傳真　107年3月7日

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）林務局嘉義林區管理處表示，阿里山花季15日登場，花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，今天仍處於含苞待放的階段，預計3月下旬才會綻放，屆時遊客還能搭乘蒸汽火車賞櫻。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天受訪表示，阿里山森林遊樂區一年一度花季盛事，於15日登場，當天將舉辦開鑼活動，花季直到4月10日結束。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝指出，阿里山森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，位於阿里山工作站前的櫻王，目前僅開出幾朵花，預計3月下旬才會綻放滿開，而園區山櫻花、河津櫻及琉球寒緋櫻已盛開。

配合阿里山花季活動，阿里山森林鐵路沼平線於15日花季開幕當天，以及每週三（3月21、28日及4月4日）上午時段指定班次，行駛蒸汽火車附掛檜木車廂，遊客可以觀賞森林鐵路穿梭櫻花林的經典畫面。

蒸汽火車行駛班次為阿里山站至沼平站上午10時30分、11時、11時30分；沼平站至阿里山站，分別是上午10時45分、11時15分、11時45分。

因應阿里山花季，公路總局於3月17日、18日、24日、25日及4月1日、4日、5日、6日、7日和8日，共10天，實施交通管制措施，包括小客車禁止上山，散客需搭大客車入園，管制時段除事先登記的遊覽車及接駁的大客車外，其他大客車也禁止。

民眾若是自行開車，可至阿里山公路（台18線）61公里處附近的八八新舍停車，再搭大客車上山，即日起，民眾可至統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統，預約購票劃位。

根據公路總局公布阿里山花季車輛管制時段，嘉義端小客車為上午6至11時、大客車上午6至12時；南投端大、小客車都是上午7至11時。

此外，阿里山公路靠近阿里山森林遊樂區入口處路段，均有大客車、小客車及機車的停車格，並提供免費接駁車服務。（編輯：施燕飛/張芷瑄）1070307

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