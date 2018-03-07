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台南蚊子孳生 養牛戶提防牛流行熱

發稿時間：2018/03/07 12:26

最新更新：2018/03/07 14:03

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南部地區近日氣候變化大，是蚊蟲孳生的好發季節，台南市動保處走訪養牛戶，加強宣導吊掛足量捕蚊燈，以防範牛流行熱疫情。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年3月7日南部地區近日氣候變化大，是蚊蟲孳生的好發季節，台南市動保處走訪養牛戶，加強宣導吊掛足量捕蚊燈，以防範牛流行熱疫情。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年3月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）南部地區近日氣候變化大，有蚊蟲增多情況。台南市府除了加強防範登革熱外，動保處也走訪養牛戶，注意以蚊子為媒介的牛隻頭號疾病殺手牛流行熱，宣導進行疫苗補強。

台南市動物防疫保護處副處長莊惟超今天受訪時表示，牛流行熱雖非動物重大傳染疾病，但在牛隻身上發作起來卻很要命。主要是牛隻體內的牛流行熱抗體力不夠，牧場內蚊蟲數目增加，牛隻受叮咬次數過多後容易發生疾病。

莊惟超表示，近日南部氣候較不穩定，低窪區域易積水且日夜溫差大，是蚊蟲孳生的好發季節。養牛戶每年2月至3月及7月至8月間，需進行牛流行熱疫苗補強工作，適時增強牛隻抵抗力；並加強牧場周圍環境清潔，避免糞肥堆積，落實消毒、疏通溝渠、吊掛足量捕蚊燈具。

他說，養牛戶若發現牛隻有高燒、流涎、跛腳、關節腫脹疼痛、泌乳劇減等牛流行熱症狀，應請獸醫師治療並通報動保處。動保處會立即派員提供必要資源及協助，避免產業發生重大損失及造成傳染病傳播。（編輯：方沛清）1070307

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