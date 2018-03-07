果菜休市日會議 北市：僅討論中秋節

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北果菜市場休市導致價跌傷農，台北市市場處長許玄謀今天拿出去年7月休市日會議紀錄，強調採共識決，當時會議只討論中秋節休市日，且全省批發市場在2月27日開市日蔬菜都價跌。



台北果菜市場2月24日至26日連休3天，27日開市時蔬菜爆量，到貨量近3000公噸，較平時交易量的1600公噸至1800公噸多出千噸，蔬菜價格也因此大跌，農民苦不堪言。3月5日至7日又休市3天，外界關注明天開市，相同狀況是否再度上演。



台北市政府今天下午發採訪通知，內容提及兼任台北農產公司董事長的副市長陳景峻，北農總經理吳音寧及北市市場處長許玄謀要開記者會說明8日開市因應措施，吳音寧最後並未出席。



許玄謀拿出包含各年度蔬菜價量表及全國批發市場休市日等資料佐證，他說，今年度休市決定是採共識決，由農委會授權各地方政府召開會議決定，並在每年6月至8月間，邀集果菜、魚類等17個團體研商，若遇爭議，應由農委會和權管機關進行協調。



許玄謀說，去年7月間的休市日會議記錄顯示，元宵節後原休市2天，但因適逢週六、日，且市況尚佳，所以取消休市，調整為3月5、6、7日為休市日，也通知北農應配合休市日期自行調整明年預定辦理零批場換位作業。



許玄謀表示，當時記錄顯示，參與單位只討論且關心今年度中秋節休市日，但中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、台灣省青果運銷合作社、中華民國果菜合作聯合社等四個機構，考量夏秋季節連續休市3天可能影響產地蔬菜採收及儲存，建議不宜休市外，其餘單位因考量市場交易習慣及市況，建議維持休市，市場處基於尊重多數意見，維持休市。



許玄謀說，休市會議記錄事後也提供給農委會和農民團體等單位，相關單位受到公文後無人提反對意見，至於8日開市，市場處第一時間已提因應措施，並列重點處理，元宵節後會找北農及相關單位召開後續休市會議小組，開市當天凌晨也會派員到場掌握狀況，至於後續休市日期會找時間跟農委會聯繫。



市場處提供資料顯示，依農委會民國105年統計資料顯示，台北市批發市場交易量僅占全國總生產量16.86%，總噸數為46萬噸；今年2月27日，台北市批發蔬菜交易量和其他縣市包含新北市三重、台中市，價格都是下跌，台北市下跌25%、新北市三重區下跌7%，桃園下跌29%，台中下跌16%。（編輯：劉政權）1070307