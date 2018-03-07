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石虎彩繪叮叮車香港上路 邀港客看花博[影]

發稿時間：2018/03/07 17:15

最新更新：2018/03/07 18:43

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台中市觀光旅遊局打造一輛繪有「花現台中」觀光意象的香港叮叮車，向國際宣傳花博，7日舉辦啟動儀式，盼吸引港客到台中看花博。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月7日台中市觀光旅遊局打造一輛繪有「花現台中」觀光意象的香港叮叮車，向國際宣傳花博，7日舉辦啟動儀式，盼吸引港客到台中看花博。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）2018台中世界花博吉祥物石虎家族前進香港。台中市政府在香港百歲叮叮車身上彩繪「花現台中」觀光意象，向國際宣傳花博，目標吸引超過50萬港客到台中看花博。

台中市觀光旅遊局以「Love Taichung 浪漫台中幸福這麼近」為主題，打造一輛具台中特色的叮叮車在香港亮相，叮叮車外觀融合台中各式元素，有石虎家族、高美濕地、珍珠奶茶等，預計在香港市中心運行1個月以上。

觀旅局長陳盛山日前率台中觀光業者40位代表組成推廣團到香港拚觀光，今天為首部香港叮叮車台中城市觀光廣告舉辦啟動儀式，現場發送珍珠奶茶與特色糕餅行銷台中。

陳盛山表示，1904年開始行駛的叮叮車是香港旅遊亮點，石虎家族登上叮叮車身，結合台中好吃、好玩的各式元素，彩繪台中特色的叮叮車將穿梭香港市區，也向國際行銷台中魅力。

陳盛山說，台中悠閒的旅遊環境是港澳旅客減壓放鬆休閒的首選，每天8班以上直飛航班；「花現台中」彩繪機花博概念機艙，將於5月重新登場，彩繪機內的餐具、枕巾，以及空服員圍巾都將結合石虎及花博元素再設計，行銷台中花博。（編輯：方沛清）1070307

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