/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲婦女節陳其邁蘇打綠
>rss

幫助菜農 醫院採購高麗菜免費送

發稿時間：2018/03/08 12:22

最新更新：2018/03/08 13:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市一家醫院為幫助菜農，8日向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送，每人一顆，吸引大批菜籃族排隊領取。（活力得中山脊椎外科醫院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月8日高雄市一家醫院為幫助菜農，8日向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送，每人一顆，吸引大批菜籃族排隊領取。（活力得中山脊椎外科醫院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）近日菜價慘跌，高雄市一家醫院為幫助菜農，今天向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送路人，每人一顆，吸引大批菜籃族排隊領取，40分鐘內即分贈一空，場面熱烈。

高市活力得中山脊椎外科醫院上午舉行「免費發放高麗菜鼓勵菜農」公益活動，一早自屏東產地運來一大籃、一大籃翠綠的高麗菜，吸引大批婆婆媽媽前來排隊領取。

活力得中山脊椎外科醫院副院長陳裕明指出，年後蔬果到貨爆量，造成菜價暴跌。為體恤菜農，特別舉辦這次活動。高麗菜可說是婦女的好朋友，選在婦女節分送高麗菜，為婆婆媽媽加菜，別具意義。

陳裕明說，大部分的現代人每天應攝取的蔬果量或多或少都有不足，藉此活動也鼓勵大家多多攝取蔬果，推廣正確飲食習慣，促進健康。

陳裕明表示，有感於近日高麗菜價跌，影響菜農生計，為幫助菜農並推廣多吃蔬菜，特別舉辦這項活動。院方也常拋磚引玉採購蔬果做公益，繼去年送柚子與香蕉後，這次再向菜農直接採購高麗菜，總計3000台斤，上午全院動員分送路人，一人一顆。（編輯：管中維）1070308

高雄市一家醫院為幫助菜農，8日向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送路人。（活力得中山脊椎外科醫院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月8日高雄市一家醫院為幫助菜農，8日向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送路人。（活力得中山脊椎外科醫院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月8日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP