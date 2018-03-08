幫助菜農 醫院採購高麗菜免費送

高雄市一家醫院為幫助菜農，8日向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送，每人一顆，吸引大批菜籃族排隊領取。（活力得中山脊椎外科醫院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）近日菜價慘跌，高雄市一家醫院為幫助菜農，今天向菜農採購3000台斤新鮮高麗菜，在醫院前分送路人，每人一顆，吸引大批菜籃族排隊領取，40分鐘內即分贈一空，場面熱烈。



高市活力得中山脊椎外科醫院上午舉行「免費發放高麗菜鼓勵菜農」公益活動，一早自屏東產地運來一大籃、一大籃翠綠的高麗菜，吸引大批婆婆媽媽前來排隊領取。



活力得中山脊椎外科醫院副院長陳裕明指出，年後蔬果到貨爆量，造成菜價暴跌。為體恤菜農，特別舉辦這次活動。高麗菜可說是婦女的好朋友，選在婦女節分送高麗菜，為婆婆媽媽加菜，別具意義。



陳裕明說，大部分的現代人每天應攝取的蔬果量或多或少都有不足，藉此活動也鼓勵大家多多攝取蔬果，推廣正確飲食習慣，促進健康。



陳裕明表示，有感於近日高麗菜價跌，影響菜農生計，為幫助菜農並推廣多吃蔬菜，特別舉辦這項活動。院方也常拋磚引玉採購蔬果做公益，繼去年送柚子與香蕉後，這次再向菜農直接採購高麗菜，總計3000台斤，上午全院動員分送路人，一人一顆。（編輯：管中維）1070308



