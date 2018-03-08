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車輛撞輕軌 高捷首例索賠

發稿時間：2018/03/08 13:48

最新更新：2018/03/08 13:48

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（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄捷運今天表示，輕軌通車2年多，舒適的服務品質增加許多運量，但有民眾仍輕忽輕軌路權區，須由輕軌優先的規定，導致碰撞事件頻傳，因此近來首開追償毀損列車修護費案例。

高捷統計，104年底通車以來，共有14件違規碰撞輕軌的肇事件數，肇事車輛包括貨車、汽車、機車等，違規肇事依事實認定屬於捷運警察或是交通隊，罰款也各有依據。

捷警指出，裁處闖越輕軌路廊者依大眾捷運法開出新台幣7500元的罰款，若民眾未依號誌行駛肇事者，最高被開罰1萬800元。

肇事者除了交通罰款外，對於毀損輕軌列車也要負賠償責任。

高雄捷運公司公共事務處經理胡宜萍今天告訴中央社記者，去年5月自小客車停於輕軌黃線區內與輕軌碰撞，造成列車車身受損，高捷於列車修護後，向肇事者求償6.7萬元，不過，肇事者至今未賠償，高捷已經催繳，如果肇事者無視於賠償，高捷將移送司法追償。

高雄市政府捷運局長吳義隆指出，輕軌屬於非完全獨立專用路權，與一般車輛共用道路，請民眾行經交岔路口，應提供輕軌優先通行權，為有效嚇阻民眾行經輕軌路權區占用軌道，已協調員警即日起在沿線加強取締，並啟動自動違規照相設備對違規者開罰。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070308

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