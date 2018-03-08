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媽咪萬事通上線 孕產育兒e手搞定

發稿時間：2018/03/08 18:34

最新更新：2018/03/08 19:32

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打造孕產育兒智慧友善城市，苗栗縣爭取經濟部工業局經費開發「媽咪萬事通App」，8日由工業局主秘陳佩利（右2）、苗栗縣長徐耀昌（左3）、城邦媒體控股集團營運平台總經理葉君超（左）等人共同啟動。中央社記者管瑞平攝　107年3月8日打造孕產育兒智慧友善城市，苗栗縣爭取經濟部工業局經費開發「媽咪萬事通App」，8日由工業局主秘陳佩利（右2）、苗栗縣長徐耀昌（左3）、城邦媒體控股集團營運平台總經理葉君超（左）等人共同啟動。中央社記者管瑞平攝　107年3月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣打造孕產育兒智慧友善城市，爭取經濟部工業局經費開發「媽咪萬事通APP」今天啟動，民眾利用手機下載，可快速取得孕產育兒正確知識及多樣個人化健康管理。

由經濟部工業局「4G智慧寬頻應用計畫」補助開發、城邦文化承接建置的「媽咪萬事通APP」，今天在苗栗縣政府大廳舉行發表會，宣告科技育兒時代來臨，照顧寶寶可以更聰明「e」手搞定。

經濟部工業局主任秘書陳佩利指出，「4G智慧寬頻應用計畫」是運用103年4G頻譜釋出標金專款專用，透過「地方出題、企業解題、中央補助」模式，推動4G應用普及化；身為一位母親，她深知從懷孕、生產到育兒，每個階段都非常需要幫助，「媽咪萬事通APP」讓媽咪可以快速獲得相關資訊。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣生育率貼近全國平均值1.17%，少子化問題嚴重，縣府積極建構友善育兒環境，呼籲年輕爸媽們「不能2人開心就好，也要盡點社會責任，幫忙國家薪火相傳」。

發表會中也安排徐耀昌、蔡麗卿夫婦、苗栗縣議長游忠鈿的夫人張淑芬與10組家庭一同親子走秀，參與的家長帶著孩子以各式造型亮相，互動溫馨。

媽咪萬事通APP有「學知識」、「買好物」、「找地點」、「看訊息」及「會員區」5大項目，針不同孕期和寶寶年齡，提供使用者對應的孕產育兒知識、購物資訊，以及就近搜尋哺集乳室、醫療院所、婦幼友善場所，同時提供行事曆功能，提醒產檢相關內容與嬰幼兒疫苗注射時程。（編輯：陳清芳）1070308

由經濟部工業局「4G智慧寬頻應用計畫」補助開發、城邦文化承接建置的「媽咪萬事通APP」，8日在苗栗縣政府大廳舉行發表會，宣告科技育兒時代來臨，照顧寶寶也能「e」手搞定。中央社記者管瑞平攝　107年3月8日由經濟部工業局「4G智慧寬頻應用計畫」補助開發、城邦文化承接建置的「媽咪萬事通APP」，8日在苗栗縣政府大廳舉行發表會，宣告科技育兒時代來臨，照顧寶寶也能「e」手搞定。中央社記者管瑞平攝　107年3月8日
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