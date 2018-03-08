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挽救菜價 侯友宜周錫瑋齊關心

發稿時間：2018/03/08 21:49

最新更新：2018/03/08 21:49

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）因應菜價下跌，前新北市副市長侯友宜今天協助推銷高麗菜，並認為穩定菜價是當務之急。前台北縣長周錫瑋說，政府可協助農民改善農耕設備，與提升水耕蔬菜等技術。

周錫瑋今天在政策中心受訪，被記者問到有關近日蔬果運銷議題時說，自己曾經種過菜也幫農民賣菜，知道菜農很辛苦。天然災害難以避免，但原產地價格與市場零售價格往往有差距。

周錫瑋表示，全世界都已有水耕蔬菜與非基因改造品種，立體式栽培可增加質量，政府可因應新技術，協助農民。

他建議，行政院農業委員會應重新規劃台灣的農產政策。對於台北農產運銷公司休市引發菜價下跌，周錫瑋認為，過去都有類似經驗卻無法避免，地方首長要負完全責任，不可推諉。

周錫瑋與侯友宜都參與中國國民黨內新北市長初選，侯友宜今天也在土城五穀先帝廟協助銷售高麗菜，以實際行動支持菜農。

侯友宜受訪表示，因從小在菜市場長大，菜農遇到菜價下跌，全年的心血就泡湯。這次菜價下跌，「現在不是推來推去的時候」，以行動推銷蔬菜、穩定菜價，才是當務之急。

他建議，未來果菜公司的運作應該參考天候調整蔬果產量，此外，產地直送也是解決問題的方法。

有意爭取國民黨內新北市議員初選提名、曾任市長朱立倫秘書的江怡臻，則準備1500顆高麗菜與侯友宜一起推銷，不久被搶購一空，有人一口氣買了18顆高麗菜分送鄰居。（編輯：梁君棣）1070308

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