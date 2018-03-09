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海洋進行式莊明中創作展 中興大學展出

發稿時間：2018/03/09 10:05

最新更新：2018/03/09 11:12

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中興大學藝術中心舉辦「海洋．進行式─莊明中2018創作展」，展出畫家莊明中近10年的創作成果。莊明中（左）致贈畫作「慶豐年」予興大藝術中心典藏，由中興大學校長薛富盛（右）頒發感謝狀。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月9日中興大學藝術中心舉辦「海洋．進行式─莊明中2018創作展」，展出畫家莊明中近10年的創作成果。莊明中（左）致贈畫作「慶豐年」予興大藝術中心典藏，由中興大學校長薛富盛（右）頒發感謝狀。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月9日

（中央社記者趙麗妍台中9日電）中興大學藝術中心舉辦「海洋．進行式─莊明中2018創作展」，展出莊明中近10年的創作成果，逾60幅油畫及複合媒材，新作紛呈，其中不少百號代表作。

中興大學今天發布新聞稿指出，莊明中長期關注台灣土地人文，以油畫媒材為主，運用自動性技法表現出台灣開闊、流動、自由的多元文化特色。

影像重疊及扭曲變形的構圖形式，表述跨越時空的超現實氛圍；豐富的肌理營造，錶貼鋁箔、銅箔等媒材，表達出台灣土地常民文化中特有的在地符號。

深厚美術基礎，搭配海洋文化題材，交織出視覺層次豐富的畫作，畫中常見魚、蝴蝶、原住民圖騰等元素若隱若現於其中，色彩及驚喜紛呈，風格從半具象延續到抽象，敘述著對世界文明與海洋文化的流變與詩意。

莊明中現任教於國立台中教育大學美術學系、國立台灣師範大學美術學系，專注於藝術教育工作及油畫創作，在台灣藝術環境耕耘多年，貢獻良多。經常於中、日、韓、美、西、蒙古等地展出，活躍於兩岸當代藝術展場。

中興大學藝術中心即日起至4月7日舉辦「海洋．進行式─莊明中2018創作展」，邀請民眾參觀，感受莊明中繪畫中如詩篇般透明的海島之歌，從遙遠時空傳唱而來，歌頌「也無風雨也無晴」的豁達開闊。（編輯：管中維）1070309

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