扶植創業 屏東三大學育成中心結盟

國立屏東科技大學、國立屏東大學、私立美和科技大學的創新育成中心結盟，成立「大屏東創新育成聯盟」，9日正式啟動。（屏東科技大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）國立屏東科技大學、國立屏東大學、私立美和科技大學的創新育成中心結盟，成立「大屏東創新育成聯盟」今天啟動，將結合各校育成中心特色及能量，扶植民眾創業。



「大屏東創新育成聯盟」今天在屏東農業生物科技園區的廠商聯誼會中成立，由屏科大校長戴昌賢、屏東大學學術副校長林曉雯及美和科技大學副校長吳裕仁簽署並啟動聯盟，同時與現場100多家農科廠商進行交流互動。



屏科大創新育成中心經理顏沛淳表示，三校的育成中心各有不同的專長及特色，屏科大以智慧農業技術為主，美和科大以檢驗及產品加值為主，屏東大學則以文創加成及通路布局為主，結盟後，等於將3校的「新農業」、「社會企業」、「文創科技」能量整合與運用。



顏沛淳表示，未來「大屏東創新育成聯盟」將是一個平台，有意創業的民眾，不論是農業、社會企業或是文創等，都可以經由這個平台協助，結合三校的能量扶植創業。



顏沛淳說，未來聯盟運作也將整合各校專家學者資料庫，提供聯盟整體服務，並串聯外部資源，增加地方中小企業交流與參與度，共同推動廠商交流聯誼、開設創業系列講座與廠商媒合及展示會。（編輯：方沛清）1070309