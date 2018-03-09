/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

扶植創業 屏東三大學育成中心結盟

發稿時間：2018/03/09 17:09

最新更新：2018/03/09 21:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國立屏東科技大學、國立屏東大學、私立美和科技大學的創新育成中心結盟，成立「大屏東創新育成聯盟」，9日正式啟動。（屏東科技大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月9日國立屏東科技大學、國立屏東大學、私立美和科技大學的創新育成中心結盟，成立「大屏東創新育成聯盟」，9日正式啟動。（屏東科技大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）國立屏東科技大學、國立屏東大學、私立美和科技大學的創新育成中心結盟，成立「大屏東創新育成聯盟」今天啟動，將結合各校育成中心特色及能量，扶植民眾創業。

「大屏東創新育成聯盟」今天在屏東農業生物科技園區的廠商聯誼會中成立，由屏科大校長戴昌賢、屏東大學學術副校長林曉雯及美和科技大學副校長吳裕仁簽署並啟動聯盟，同時與現場100多家農科廠商進行交流互動。

屏科大創新育成中心經理顏沛淳表示，三校的育成中心各有不同的專長及特色，屏科大以智慧農業技術為主，美和科大以檢驗及產品加值為主，屏東大學則以文創加成及通路布局為主，結盟後，等於將3校的「新農業」、「社會企業」、「文創科技」能量整合與運用。

顏沛淳表示，未來「大屏東創新育成聯盟」將是一個平台，有意創業的民眾，不論是農業、社會企業或是文創等，都可以經由這個平台協助，結合三校的能量扶植創業。

顏沛淳說，未來聯盟運作也將整合各校專家學者資料庫，提供聯盟整體服務，並串聯外部資源，增加地方中小企業交流與參與度，共同推動廠商交流聯誼、開設創業系列講座與廠商媒合及展示會。（編輯：方沛清）1070309

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP