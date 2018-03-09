新北捷運三鶯線 票選為列車選新衣

新北市長朱立倫（圖）9日公布3款捷運三鶯線的列車外觀塗裝，10日起將舉辦列車外觀票選活動。中央社記者黃旭昇新北攝 107年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市捷運三鶯線工程，由日立義大利軌道公司負責製造車體，10日起舉辦網路票選電聯車體樣式，有藍色、白色、紅色3款主色系，搭配不同的線條設計，可透過網路與實體投票。



新北市府捷運工程局今天公布結合三鶯地區的風土民情及文化特色，所設計完成3款捷運三鶯線的列車外觀塗裝，將於10日起舉辦列車票選活動。



捷運三鶯線屬中運量無人駕駛系統，全線配置29列車，1列車2節車廂，每列車可載330人，規劃尖峰每4分鐘就可有一班車。



捷運局長趙紹廉表示，三鶯線列車由株式會社日立製作所（Hitachi）所屬義大利日立軌道（HRI）製造，第1列原型車預定於民國108年10月於義大利製造完成並測試，預計109年底前運抵台灣。



三鶯線列車外型設計3款，第1款以白色為基底，塗裝淺藍色線條，想要凸顯三峽與鶯歌地區的藍天，車側淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動力量。



第2款設計與第1款的塗裝面積一樣，仍以大面積的白色為主，色塊且覆蓋車門的玻璃。雖然鶯歌古地名「鶯歌石庄」講的是鶯，不過，車輛塗裝以對岸三峽的鳶山為主視覺，特色車頭有老鷹振翅高飛。



除第2款凸顯與台灣排灣族群重要圖騰猛禽熊鷹展翼，創造主視覺，第3款融合三峽藍染與鶯歌陶瓷及原住民用色為意象，採取移居三峽的阿美族群主色系的紅色為主，搭配藍色線條。這款車門玻璃沒有塗裝，但整體仍以純色為主，沒有圖騰。



列車外觀票選活動於10日到20日舉行11天網路投票；24日到25日在三鶯線沿線台北大學、三峽區公所、鶯歌老街、里活動中心等16處，2天現場實體投票，有機會抽中手機、吸塵器等獎品。（編輯：梁君棣）1070309





新北市捷運三鶯線3款列車外觀設計9日公布，設計結合三鶯地區的風土民情及文化特色，共有藍色、白色、紅色3款主色系，10日起將舉辦列車外觀票選活動。中央社記者黃旭昇新北攝 107年3月9日