/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

新北捷運三鶯線 票選為列車選新衣

發稿時間：2018/03/09 17:23

最新更新：2018/03/09 22:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北市長朱立倫（圖）9日公布3款捷運三鶯線的列車外觀塗裝，10日起將舉辦列車外觀票選活動。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月9日新北市長朱立倫（圖）9日公布3款捷運三鶯線的列車外觀塗裝，10日起將舉辦列車外觀票選活動。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市捷運三鶯線工程，由日立義大利軌道公司負責製造車體，10日起舉辦網路票選電聯車體樣式，有藍色、白色、紅色3款主色系，搭配不同的線條設計，可透過網路與實體投票。

新北市府捷運工程局今天公布結合三鶯地區的風土民情及文化特色，所設計完成3款捷運三鶯線的列車外觀塗裝，將於10日起舉辦列車票選活動。

捷運三鶯線屬中運量無人駕駛系統，全線配置29列車，1列車2節車廂，每列車可載330人，規劃尖峰每4分鐘就可有一班車。

捷運局長趙紹廉表示，三鶯線列車由株式會社日立製作所（Hitachi）所屬義大利日立軌道（HRI）製造，第1列原型車預定於民國108年10月於義大利製造完成並測試，預計109年底前運抵台灣。

三鶯線列車外型設計3款，第1款以白色為基底，塗裝淺藍色線條，想要凸顯三峽與鶯歌地區的藍天，車側淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動力量。

第2款設計與第1款的塗裝面積一樣，仍以大面積的白色為主，色塊且覆蓋車門的玻璃。雖然鶯歌古地名「鶯歌石庄」講的是鶯，不過，車輛塗裝以對岸三峽的鳶山為主視覺，特色車頭有老鷹振翅高飛。

除第2款凸顯與台灣排灣族群重要圖騰猛禽熊鷹展翼，創造主視覺，第3款融合三峽藍染與鶯歌陶瓷及原住民用色為意象，採取移居三峽的阿美族群主色系的紅色為主，搭配藍色線條。這款車門玻璃沒有塗裝，但整體仍以純色為主，沒有圖騰。

列車外觀票選活動於10日到20日舉行11天網路投票；24日到25日在三鶯線沿線台北大學、三峽區公所、鶯歌老街、里活動中心等16處，2天現場實體投票，有機會抽中手機、吸塵器等獎品。（編輯：梁君棣）1070309

新北市捷運三鶯線3款列車外觀設計9日公布，設計結合三鶯地區的風土民情及文化特色，共有藍色、白色、紅色3款主色系，10日起將舉辦列車外觀票選活動。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月9日新北市捷運三鶯線3款列車外觀設計9日公布，設計結合三鶯地區的風土民情及文化特色，共有藍色、白色、紅色3款主色系，10日起將舉辦列車外觀票選活動。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月9日
新北市長朱立倫（右3）9日公布舉辦捷運三鶯線列車外觀票選活動，將於10日到20日舉行網路投票；24日到25日在三鶯線沿線共16處，舉行現場實體投票。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月9日新北市長朱立倫（右3）9日公布舉辦捷運三鶯線列車外觀票選活動，將於10日到20日舉行網路投票；24日到25日在三鶯線沿線共16處，舉行現場實體投票。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月9日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP