新住民之子勇敢抗癌 成熟體貼媽媽的心

南高雄家扶中心10日舉行獎學金頒獎典禮，新住民之子莫宜庭（左）雖罹癌但樂觀進取，學業成績表現佳，經評選獲頒獎學金，與從越南遠嫁台灣的媽媽潘紅絨（右）一同出席領獎。中央社記者陳朝福攝 107年3月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）「媽咪辛苦了」，新住民之子莫宜庭積極抗癌，也樂觀進取，在化療過程中勇敢面對不喊痛，就是不要讓媽媽潘紅絨擔心受怕，今天一句媽媽辛苦了的貼心話，又讓潘紅絨止不住淚水。



國小三年級的莫宜庭於三歲時不明原因持續發燒，從越南嫁來台灣的潘紅絨當時經常三更半夜抱著寶貝女兒猛敲診所大門求診，最後住院檢查出竟然是罹患白血病。



回憶起當年的住院檢查結果是白血病，潘紅絨至今仍無法接受，更心疼寶貝女兒打針打到全身已沒有地方再挨針，但認命的她也只能說「只有認了」。



南高雄家扶中心今天舉行獎學金頒獎典禮，樂觀進取的莫宜庭學業成績表現佳，與同學相處和睦及愛幫助別人，結交很多好朋友，經評選獲頒獎學金，母女倆手牽手出席頒獎典禮，還不時抱在一起說著母女間的悄悄話。



潘紅絨說，從無法接受到只有認了，是一個媽媽對孩子的愛和堅持，她不能讓孩子受到病痛的傷害，更不能在孩子面前軟弱掉淚，而孩子也是她能堅持走下去的最大和最堅定力量。



陪伴著孩子抗癌，看著孩子忍受化療和服藥副作用的嚴重不適，不哭鬧默默承受，潘紅絨說，她心如刀割，雖然心疼及不捨，但絕不能在孩子面前掉淚。



目前莫宜庭療程暫時結束，每三個月必須回診一次，但平常的生活仍要高度注意飲食起居，潘紅絨發揮當媽媽的緊迫盯人精神，隨時提醒要戴口罩和多喝水及保暖。



笑口常開的莫宜庭也向媽媽保證，會聽話好好照顧自己，「不會讓媽咪擔心」。



懂事的孩子知道媽媽的辛苦，平時在家會幫忙分擔家務，洗衣和刷洗浴室的洗手台都難不倒莫宜庭，也會幫忙照顧因病無法外出工作的爸爸，更是阿公和阿嬤的開心果。



潘紅絨從越南嫁來台灣已15年，會說流利的國語和道地的閩南語，但認讀中文有限，也不會書寫，莫宜庭就當起媽媽的小老師和小幫手，幫忙認字書寫和提醒要做的事情。



扛起家中經濟重擔，潘紅絨兼了兩份工作，白天在燒肉店工作及晚上在快餐店洗碗，支應家中開銷，潘紅絨說，為了孩子和家庭，不以為苦。



爭氣的孩子得獎讓潘紅絨臉上寫滿驕傲，她說，最大最大的願望，就是孩子身體健康。來自越南的新住民媽媽許下一個母親最誠摯的心願，也是她堅持走下去的最堅定力量。



南高雄家扶中心主任郭淑美說，多數新住民家長在生活上難免面臨不少困難，大至風俗文化，小至飲食語言，都需要長時間的適應及融合，對於教育子女也常因忙著負擔家計而分身乏術，都需要各界協助。



南高雄家扶中心目前扶助弱勢家庭約1200戶，其中新住民家庭有149戶，分別來自東南亞和大陸及港澳地區。為鼓勵認真向學的家扶兒，每學期開學之際必須籌措獎助學金約新台幣350萬元。（編輯：方沛清）1070310