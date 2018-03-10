黃金風鈴木開花 芬園彰南路成黃金大道

彰化縣芬園鄉寶藏寺前的彰南路，兩旁黃金風鈴木正值盛開，適逢假日，也吸引許多民眾前來欣賞開花美景。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年3月10日

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）天氣變暖，彰化縣芬園鄉彰南路以及溪州鄉溪厝社區台一線兩旁的黃金風鈴木都已經開花，金黃色的花朵將馬路點輟成為「黃金大道」，也吸引民眾在路旁駐足拍照打卡，欣賞美景。



時序從冬天進入春天，彰化縣芬園鄉寶藏寺延伸到溪頭村的彰南路，全長約4公里的黃金風鈴木都已經開花，樹木開滿了金黃色的花朵，讓道路成為「黃金大道」，不少民眾特別開車或騎機車來到寶藏寺前，停車下來欣賞開花美景，用手機及相機拍照打卡作紀念。



芬園鄉進芬社區總幹事蔡舜淼說，彰南路上的黃金風鈴木都是鄉公所在10多年前所種下的，每年大多在元宵節後開始開花，花期大概可以維持到3月初，每年都會有民眾在元宵節後到這裡來賞花。



除了芬園鄉之外，彰化溪州鄉溪厝社區也有黃金風鈴木開花，從國道中山高速公路溪州北斗路段的高架橋銜接到溪州大橋，全長約3公里的路段有約300棵的黃金風鈴木，約有一半的樹木都已經開花，溪厝村村長呂永富說，前幾年受到氣候影響，開花的狀況不好，今年花期可望維持約一個月。（編輯：劉政權）1070310