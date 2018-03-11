桃園市提造林計畫 增設四類型公園

桃園市政府今年植樹節活動以「桃園森呼吸．再現原生綠」為主題，11日邀請企業、社團在楊梅區和平森林公園植樹，市長鄭文燦（中右白衣者）出席響應。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年3月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）歡慶3月12日植樹節，桃園市政府今天在楊梅區種下2000多棵樹。市長鄭文燦表示，市府提出「桃花園造林計畫」，將增設四大類型公園，讓「氧氣多一點、二氧化碳少一點」。



桃園市長鄭文燦出席植樹節活動表示，公園是「都市之肺」，為找回桃園都市綠意，市政府提出「桃花園造林計畫」，並增設生態公園、埤塘公園、森林公園、河川親水公園等四大類型公園，讓「氧氣多一點、二氧化碳少一點」。



鄭文燦表示，今年植樹節市府也以「桃園森呼吸．再現原生綠」為主題，邀請企業、社團在楊梅區和平森林公園，種植2000多株喬、灌木，現場同時發放3000株茶花及桂花樹苗給市民。



除推動植樹減碳，鄭文燦指出，桃園市也在升格後，依據地區特性規劃10個休閒農業區，發展觀音蓮花、大園海芋、大溪茶花、蘆竹野百合、龍潭魯冰花等特色，再結合區域傳統文化亮點，打造桃園成為低碳綠色文化城。（編輯：陳清芳）1070311



