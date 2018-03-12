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阿里山公路櫻花盛開 為花季暖身

發稿時間：2018/03/12 10:17

最新更新：2018/03/12 11:19

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阿里山花季將於15日登場，阿里山公路（台18線）沿途花卉爭奇鬥豔，為花季暖身，尤其是公路54.4公里處的吉野櫻盛開，不少民眾上午在霧裡賞櫻，別有一番意境。 中央社記者黃國芳攝 107年3月12日阿里山花季將於15日登場，阿里山公路（台18線）沿途花卉爭奇鬥豔，為花季暖身，尤其是公路54.4公里處的吉野櫻盛開，不少民眾上午在霧裡賞櫻，別有一番意境。 中央社記者黃國芳攝 107年3月12日

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）春暖花開，阿里山花季15日登場，阿里山公路（台18線）沿途花卉早已爭奇鬥艷，為花季暖身，尤其是公路54.4公里處的吉野櫻盛開，令人驚艷。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝今天受訪表示，阿里山森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，日前因氣溫低，目前花況不到一成，預計3月下旬才會綻放滿開。

阿里山鄉香林國小總務主任退休的黃源明，在臉書（Facebook）「漫步在雲端的阿里山」提供大阿里山區賞櫻訊息。他說，花季登場前，阿里山公路54.4公里處隙頂路段，私人所種植的大片吉野櫻，正值盛開景致，是公路櫻花盛開的最美路段，花況預計可維持至18日。

今年阿里山花卉特別艷麗，阿里山公路沿途可以看到許多盛開的櫻花，以隙頂至頂石棹路段最密集，令人駐足欣賞。

賴龍輝指出，阿里山的櫻花依照綻放時序，由寒緋櫻、琉球山櫻花、霧社櫻及千島櫻揭開序幕，接著為花季的主角、粉白色的吉野櫻。（編輯：張芷瑄）1070312

阿里山花季15日登場，阿里山公路（台18線）沿途花卉爭奇鬥豔，為花季暖身，尤其是公路54.4公里處的吉野櫻盛開，令人驚豔。中央社記者黃國芳攝　107年3月12日阿里山花季15日登場，阿里山公路（台18線）沿途花卉爭奇鬥豔，為花季暖身，尤其是公路54.4公里處的吉野櫻盛開，令人驚豔。中央社記者黃國芳攝　107年3月12日
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